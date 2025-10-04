پرفسور «عمر اوطمیشی» بنیان گذار دانشگاه پیام نور مهاباد درگذشت

به گزارش کردپرس، دکتر عمر اوطمیشی متولد سال ۱۳۲۴ در مهاباد بودند، سوابق درخشانی در حوزه‌ی آموزش عالی داشت. او دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه میشیگان آمریکا بوده و مدتی نیز عضو به عنوان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران فعالیت می کرد.



مهم‌ترین بخش کارنامه‌ی او، نقش محوری در تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه پیام‌نور مرکز مهاباد است.

دکتر اوطمیشی در شهریور ۱۳۷۲ با آغاز به کار این دانشگاه در یک ساختمان استیجاری در خیابان حافظ، فعالیت خود را در این واحد دانشگاهی آغاز کرد. تحت مدیریت او فاز اول ساخت ساختمان اصلی دانشگاه پیام نور در مکان کنونی در سال ۱۳۷۴ شروع شد و تنها دو سال بعد به بهره‌برداری رسید.



دکتر اوطمیشی تا سال۱۳۸۲ به عنوان رئیس این مرکز آموزشی خدمت کرد و نقش به‌سزایی در توسعه‌ی آموزش عالی در مهاباد ایفا کرد.

این چهره علمی روز گذشته در سن ٨٠ سالگی و بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.

طبق وصیت دکتر اوطمیشی و موافقت خانواده و نزدیکان مراسم تشییع و خاکسپاری در تهران برگزار خواهد شد و هیچ گونه مراسمی در مسجد، سالن و یا منزل ایشان در تهران یا مهاباد برگزار نخواهد شد و هزینه‌ها طبق وصیت ایشان صرف خدمات اجتماعی می‌گردد/.