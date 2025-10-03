اعضای هیأت امرالی برای دیدار با عبدالله اوجالان عازم جزیره امرالی شدند

به گزارش کردپرس، هیأت امرالیِ حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) شامل پروین بولدان، نماینده وان، مدحت سنجر، نماینده ریحا (اورفا)، و فائق اوغور ارول، وکیل دفتر حقوقی «عصرین» (وکلای مدافع اوجالان)، به‌سوی جزیره امرالی حرکت کردند. بر اساس این اطلاع، قرار است هیأت امرالی در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK دیدار کند.

سوابق دیدارهای هیأت امرالی:

نخستین دیدارِ هیأت امرالی که در آن سِرّی ثریّا اُندر، و پروین بولدان حضور داشتند، در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ انجام شد.

۲۲ ژانویه دومین دیدار صورت گرفت؛ در این دیدار، اعضای هیأت یعنی پروین بولدان و سِرّی ثریّا اُندر به‌همراه تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغولاری (روسای مشترک دم پارتی)، احمد ترک (سیاست‌مدار کُرد و شهردار برکنار شده ماردین)، چنگیز چیچک (نماینده دم پارتی) و فائق اوغور ارول (از دفتر حقوقی عصرین) با عبدالله اوجالان ملاقات کردند. در همین دیدار بود که اوجالان فراخوان تاریخی «صلح و جامعه دموکراتیک» را مطرح کرد.

در ۲۱ آوریل، به‌سبب تداوم درمان سِرّی ثریّا اُندر پس از عارضه قلبی، این‌بار پروین بولدان و فائق اوغور ارول به‌عنوان هیأت امرالی با اوجالان دیدار کردند.

پس از کنگره تاریخی PKK در ۵ تا ۷ می، اعضای هیأت یعنی پروین بولدان و فائق اوغور ارول در ۱۸ می دیدار دیگری با اوجالان انجام دادند.

با پیوستن مدحت سنجر (نماینده ریحا) به‌همراه پروین بولدان و فائق اوغور ارول، دیدارهای بعدی در ۶ و ۲۵ جولای برگزار شد.

آخرین دیدار پیش از حرکت جدید هیأت، در ۲۸ آگوست در جزیره امرالی انجام شده بود.

اینک هیأت امرالیِ دم پارتی بار دیگر برای انجام دیدار تازه‌ای با عبدالله اوجالان راهی جزیره امرالی شده است.