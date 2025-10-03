به گزارش کردپرس؛ در این جلسه، فریبرز نجفی‌مهر، با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: «جی‌نف، علاوه بر اینکه می تواند ارائه خدمات هوشمند شهری را به مردم تسهیل نماید، بستری حیاتی برای تحقق دولت الکترونیک در شهرها محسوب می گردد .»

در این نشست که با حضور مدیرکل پست استان و معاونین وی برگزار شد، الزامات اجرایی، آموزش‌های تخصصی، نحوه تعاملات بین بخشی و ضرورت‌های عملیاتی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه کارگروه استانی جی‌نف (جلسه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، مسئولیت مدیریت و راهبری پروژه‌های جی‌نف در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت، به سازمان همیاری شهرداری‌های استان تفویض شده است.

در پایان جلسه، مقرر گردید اقدامات لازم جهت انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با شهرداری های هدف و آغاز عملیاتی‌سازی این پروژه مهم انجام پذیرد.

پروژه ملی جی‌نف به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی دولت الکترونیک، نقش مؤثری در ساماندهی اطلاعات مکانی، بهبود فرآیندهای مدیریتی و ارتقاء سطح خدمات شهری ایفا خواهد کرد.