وزیر دادگستری ترکیه سرانجام به پرسش ها درباره دیدار اعضای کمیسیون مجلس با اوجالان پاسخ داد

به گزارش کردپرس، ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه، در حاشیه مراسم افتتاح سال جدید کاری قوه قانون‌گذاریِ ترکیه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

تونچ در واکنش به پرسش‌ها درباره‌ی اظهارات مربوط به احتمال دیدار «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با عبدالله اوجالان و نیز سخنان «پروین بولدان»عضو هیئت امرالی مبنی بر «انجام دیدار در آینده ای نزدیک»، گفت:«نمایندگان دم پارتی و اعضای کمیسیونی که برای این روند مأمور شده‌اند، در حال انجام دیدارها هستند. در این زمینه هرگاه نمایندگان دم پارتی درخواست کنند، با درخواست‌های ملاقات آنان موافقت می‌شود؛ تا امروز نیز دیدار کرده‌اند.»

او درباره‌ی بحث دیدار کمیسیون مجلس با اوجالان (رهبر PKK) افزود: «این، تصمیمِ همان کمیسیونِ مجلس است. چنین دیداری می تواند تنها با تصمیم رئیس مجلس و کمیسیونِ تشکیل‌شده با عنوان همبستگی ملی، برادری و دموکراسی محقق شود. بنابراین ما در این باره چیز بیشتری برای گفتن نداریم.»