تحرکات نظامی همزمان روسیه، ترکیه و آمریکا در سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد کاروانی بزرگ شامل بیش از ۴۰ خودروی نظامی روسیه از پایگاه هوایی حمیمیم در حومه لاذقیه به سمت استان طرطوس حرکت کرده است. این کاروان شامل کامیونهای سنگین و خودروهای زرهی بود که تحت حفاظت واحدهای ویژه جابهجا شدند.
هدف از این تحرک گسترده هنوز مشخص نیست. در هفتههای اخیر نیز جنگندهها و بالگردهای روسیه چندینبار بر فراز شهر طرطوس به پرواز درآمده بودند و همچنین سامانههای پدافندی روسیه پهپادی ناشناس را در اطراف شیخالبدر سرنگون کردند.
همزمان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در پایگاه «قصرک» شمال حسکه رزمایش گستردهای برگزار کردند. این رزمایش شامل استفاده از تسلیحات پیشرفته، رادارهای رهگیر پهپاد، حملات هوایی و بالگردی، توپخانه، راکتانداز و عملیات شبیهسازیشده علیه مواضع داعش بود.
منابع میدانی میگویند این رزمایش برای افزایش هماهنگی و آمادگی رزمی در برابر تهدیدات امنیتی منطقه انجام شد.
بر اساس گزارش دیگری از دیده بان حقوق بشر سوریه، همزمان، تنشها در جبهه دیرحافر (شرق حلب) و اطراف سد تشرین، میان نیروهای دولت الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه رو به افزایش است. در پی این تحولات، نیروهای ترکیهای به پایگاه هوایی کویرس اعزام شدهاند و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها نیز تجهیزات نظامی به اطراف سد تشرین منتقل کرده است. همچنین روز سه شنبه پهپاد SDF دو مقر «ارتش ملی» مورد حمایت ترکیه را در روستای القشله منهدم کرد. چهارشنبه هم بیش از ده گلوله توپخانه از سوی گروههای نزدیک به ترکیه به اطراف سد شلیک شد. به گفته منابع، هر دو طرف یگانهای زرهی، توپخانه و پهپادهای مسلح را به خطوط مقدم منتقل کردهاند.
دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داد که ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا کاروانی شامل ۲۵ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی را از اقلیم کردستان عراق وارد سوریه کرده است. این تجهیزات از گذرگاه الولید عبور داده شده و به پایگاه قصرک در شمالشرق سوریه منتقل شدهاند. در دو هفته گذشته نیز کاروان های زمینی شامل بیش از 100 کامیون تجهیزات و نیروی متعلق به ائتلاف تحت رهبری آمریکا را در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه جابجا کرده اند. چندین هواپیمای ترابری نظامی نیز اقدام به انتقال نیرو و تجهیزات به پایگاه آمریکاییها در خراب الجیر کرده اند. دیده بان حقوق بشر سوریه تحولات نظامی سوریه بعد از سقوط بشار اسد در سال گذشته را بی سابقه توصیف کرده است.
