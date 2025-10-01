برگزاری اولین جشنواره گردشگری کودک کرمانشاه در تکیه معاون الملک

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه گردشگری اظهار کرد: کرمانشاه علاوه بر طبیعت خدادادی و مناظر طبیعی کمنظیر، دارای فرهنگ، تاریخ و میراث غنی است که میتواند ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند.
وی افزود: ما باید با همکاری همه دستگاهها، از جمله شهرداری و میراث فرهنگی، ضمن آشنا کردن کودکان و نوجوانان با میراث و هویت تاریخی خود، آنها را به عنوان سفیران فرهنگی معرفی کنیم تا در سطح ملی و بینالمللی به معرفی ظرفیتهای استان بپردازند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: برخلاف برخی استانها که تنها در یک بعد از گردشگری فعالیت دارند، کرمانشاه هم در حوزه گردشگری طبیعی و هم در زمینه گردشگری فرهنگی و تاریخی جایگاه ممتازی دارد و همین موضوع فرصت بزرگی برای توسعه استان فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه نیز در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت این حوزه اظهار کرد: گردشگری کودک یکی از انواع گردشگری است که طی دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است.
داریوش فرمانی با بیان اینکه این نوع گردشگری میتواند فرهنگ گردشگری و آشنایی با جاذبهها و میراث فرهنگی غنی کشور را از دوران کودکی در جامعه نهادینه کند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، گردشگری کودک در کشور ما نیز مورد تأکید وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است.
فرمانی تصریح کرد: در کرمانشاه نیز این حوزه به صورت رسمی فعال شده و در گام نخست با تشکیل میز تخصصی گردشگری کودک، بستر لازم برای فعالیتهای مرتبط در استان فراهم شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: اولین رویداد رسمی این حوزه، جشنواره گردشگری کودک است که امروز آغاز شده و به مدت دو روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر در تکیه معاونالملک برگزار میشود.
به گفته وی، در این جشنواره کودکان از طریق بازی، نقاشی و سرگرمی با جاذبههای گردشگری استان آشنا میشوند.
فرمانی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای توسعه این حوزه گفت: یکی از اقدامات در دستور کار، تدوین سند راهبردی گردشگری کودک با مشارکت دستگاههای ذیربط است.
وی همچنین یادآور شد: دوستی با آثار تاریخی، آشنایی با جاذبههای استان، برگزاری تورهای طبیعتگردی و آموزش احترام به طبیعت از جمله برنامههایی است که در حوزه گردشگری کودک دنبال خواهد شد.
