دبیر میز گردشگری کودک استان کرمانشاه منصوب شد

به‌گزارش کردپرس، در این حکم با اشاره به تجربه‌ها و توانمندی‌های مرادی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کودک و نوجوان، بر ضرورت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای طرح‌های ویژه گردشگری کودک تأکید شده است.

عبداله مرادی پس از دریافت این مسئولیت گفت: گردشگری کودک یکی از ظرفیت‌های مغفول در صنعت گردشگری است که می‌تواند هم در آموزش و هم در جذب خانواده‌ها نقش مهمی ایفا کند. تلاش خواهم کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط و فعالان بخش خصوصی، کرمانشاه را به الگویی موفق در این زمینه تبدیل کنیم.

تشکیل میزهای تخصصی گردشگری کودک در سال‌های اخیر مورد توجه وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته و هدف آن، ایجاد زیرساخت‌ها و فرصت‌های برابر برای سفر و آموزش کودکان و نوجوانان عنوان شده است.

با این انتصاب، انتظار می‌رود برنامه‌های آموزشی، تفریحی و فرهنگی ویژه کودکان در قالب تورهای مدرسه‌ای، کارگاه‌های خلاقیت، جشنواره‌های بومی و رویدادهای خانوادگی در حوزه گردشگری کرمانشاه گسترش یابد.

عبداله مرادی مدیر مسئول و صاحب ماه نامه کودک ویلکان تنها نشریه تخصصی کودک در استان کرمانشاه است.