دیدار اردوغان، باغچه لی و سران دم پارتی در مجلس ترکیه

سرویس ترکیه - پس از مراسم افتتاح دوره جدید مجلس ترکیه، رهبران دم پارتی، با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور، دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی، و نعمان کورتولموش رئیس مجلس، در دیداری شاد گرد هم آمدند.

به گزارش کردپرس، پس از گشایش رسمی مجلس ترکیه، نمایندگان ارشد دم پارتی، مقامات حزب حرکت ملی (MHP)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، و نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، نشستی مشترک برگزار کردند.

این نشست در هیأت رئیسه مجلس و به مدت حدود نیم ساعت به طول انجامید. در جریان این دیدار، وضعیت و فعالیت‌های کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.

این کمیسیون در ماه‌های اخیر به یکی از محوری‌ترین موضوعات در پارلمان و افکار عمومی بدل شده و انتظار می‌رود نقش مهمی در روند صلح و حل مسئله کُرد ایفا کند.

