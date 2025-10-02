دیدار اردوغان، باغچه لی و سران دم پارتی در مجلس ترکیه

به گزارش کردپرس، پس از گشایش رسمی مجلس ترکیه، نمایندگان ارشد دم پارتی، مقامات حزب حرکت ملی (MHP)، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، و نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، نشستی مشترک برگزار کردند.
این نشست در هیأت رئیسه مجلس و به مدت حدود نیم ساعت به طول انجامید. در جریان این دیدار، وضعیت و فعالیتهای کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.
این کمیسیون در ماههای اخیر به یکی از محوریترین موضوعات در پارلمان و افکار عمومی بدل شده و انتظار میرود نقش مهمی در روند صلح و حل مسئله کُرد ایفا کند.
