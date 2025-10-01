۸۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، جلال محمودیان با تأکید بر سیاست های حمایتی این صندوق، گفت: بیشترین سهم ریالی تسهیلات به حوزه حمایتی اختصاص یافت؛ به طوری که ۴۴ میلیارد تومان در قالب یک هزار ۴۸۷ مورد برای رفع نیازهای ضروری مددجویان پرداخت شده است.

وی اشتغال زایی را از دیگر اهداف تسهیلات این صندوق دانست و افزود: در بخش تسهیلات اشتغال و خودکفایی، ۱۶ میلیارد تومان در قالب ۳۲۵ مورد به متقاضیان پرداخت شده تا زمینه توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای آنان فراهم شود.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان کردستان اظهار کرد: همچنین ۲۴۸ مورد تسهیلات به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن و ۱۶۸ مورد تسهیلات به مبلغ ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل سپرده خیرین استان به نیازمندان اعطا شده که نشان دهنده سهم مؤثر مشارکت های مردمی در این خدمات است.

محمودیان ادامه داد: ۱۲۳ مورد تسهیلات به مبلغ چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در زمینه خدمات فرهنگی و کمک به تحصیل و ۱۷۵ میلیون تومان نیز در زمینه تامین سایر نیازمندی های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده است.