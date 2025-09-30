۹۹ درصد مطالبات گندمکار ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اصغر باباخانی اظهار کرد: همه مطالبات گندمکارانی که پروندههای برداشت گندم آنان تا تاریخ ۱۸ خرداد سال جاری در بانک کشاورزی ثبت شده بود، به طور کامل پرداخت شده که این پرداختها مربوط به کشاورزان مناطق گرمسیری استان است که فرایند برداشت محصول آنها زودتر از دیگر نقاط استان به پایان رسید.
وی گفت: ۹۷ درصد از کل مطالبههای مربوط به باقی پروندههایی که پس از ۱۸ خرداد به ثبت رسیدهاند نیز به حساب کشاورزان واریز شده و تنها سه درصد از این بخش باقی مانده و این پروندهها بیشتر مربوط به نواحی سردسیر و معتدل است که فرایند آغاز و پایان برداشت گندم آنها دیرتر از نقاط گرمسیری فرا میرسد.
باباخانی با تاکید بر این نکته که تاکنون هیچ گندمکاری در استان وجود ندارد که حتی بخشی از بهای محصول تحویلی خود را دریافت نکرده باشد، بیان کرد: همه کشاورزان استان دستکم بخشی از مطالبات یا تمام آن را تاکنون دریافت کردهاند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام یادآور شد: مجموع مطالبه گندمکاران استان چهار هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۹۹ درصد از این مبلغ پرداخت شده است.
وی افزود که از مجموع چهار هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان استان، بیش از چهار هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان آن واریز شده و تنها ۲۵ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان آن باقی مانده است.
