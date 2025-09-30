رهبران کرد سوریه به دنبال گرفتن پست و مقام در دمشق نیستند

به گزارش کردپرس، مگان بودت، کارشناس مسائل کردها و رئیس «مؤسسه صلح کردی» در آمریکا، در ارزیابی خود از روند مذاکرات دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تأکید کرد که تصور برخی محافل حکومتی سوریه مبنی بر حل مسئله کردها از طریق جذب چند چهره سیاسی در ساختار قدرت، یک اشتباه جدی است.

او در یادداشتی که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت: «کردها اهمیتی نمی‌دهند چه کسی وزیر دفاع باشد. آن‌ها ۱۵ سال جنگ نکردند که تنها چند نفر کرد در دمشق به کرسی‌های راحت برسند. آن‌ها برای تحقق حقوق بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی جنگیدند و همچنان خواهند جنگید.»

بودت با اشاره به تجربه ترکیه افزود: «این نگاه بیشتر شبیه ایده سازش آنکاراست. ترکیه به دلیل نپذیرفتن تغییرات حقوقی و قانونی برای رفع مطالبات کردها، وارد جنگی ۵۰ ساله شد. سوریه بسیار ضعیف‌تر از آن است که چنین روندی را تاب بیاورد».

این کارشناس همچنین تأکید کرد که دمشق ماهیت واقعی جنبش کردهای سوریه را درک نکرده است: «چیزی مثل PYD/YPG یک حرکت سازمان‌یافته با پایگاه اجتماعی و برنامه سیاسی مشخص است، نه فردمحور. اگر رهبران کنونی نتوانند نماینده این پایگاه باشند، فردای آن جایگزین خواهند شد.»