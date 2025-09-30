ورود تجهیزات نظامی جدید آمریکا و ترکیه به سوریه

به گزارش کردپرس، منابع میدانی وابسته به دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که بزرگراه حلب – رقه برای سومین روز متوالی در منطقه دیرحافر شرق حلب بسته مانده است. در همین حال، نیروهای ترکیه‌ای به پایگاه هوایی کویرس اعزام شده‌اند و هم‌زمان، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز تجهیزات نظامی را به اطراف سد «تشرین» منتقل کرده‌اند.

به گفته منابع، این جابه‌جایی‌های سریع نظامی و تمرکز نیروها در جبهه دیرحافر موجب نگرانی و ترس مردم محلی شده است. روز گذشته یک پهپاد نیروهای دموکراتیک سوریه دو مقر متعلق به «ارتش ملی» تحت حمایت ترکیه را در روستای القشله در شرق حلب هدف قرار داد که به نابودی کامل این مواضع منجر شد، هرچند تلفاتی گزارش نشد.

علاوه بر این، امروز بیش از ده گلوله توپخانه نیروهای نزدیک به ترکیه به اطراف سد تشرین شلیک شد که ناشی از تبادل آتش میان نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه‌های تحت حمایت ترکیه بود. منابع می‌گویند دستوراتی برای اعزام یگان‌های رزمی مجهز به تانک، توپ و خودروهای سنگین به خط مقدم دیرحافر صادر شده تا مانع از عملیات احتمالی نیروهای دموکراتیک سوریه شود. گزارش‌هایی هم مبنی بر استقرار پهپادهای انتحاری، راکت‌انداز و توپخانه دوربرد SDF در کارخانه ای در این منطقه منتشر شده است.

از سوی دیگر، منابع حقوق بشر سوریه یا (SOHR) اعلام کردند که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا کاروانی شامل ۲۵ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی را از اقلیم کردستان عراق وارد سوریه کرده و این تجهیزات از گذرگاه الولید به پایگاه «قصرک» در حومه حسکه منتقل شده است. هدف از این اقدام، تقویت مواضع ائتلاف در شمال‌شرق سوریه عنوان شده است.