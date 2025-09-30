خبرگزاری کردپرس _ قصرشیرین روزگاری عروس شهرهای مرزی ایران بود؛ شهری که لبخند در کوچههایش گم نمیشد و بازارهای پر رونق و کوچههایش پر از شور زندگی بود. در بازار چینیفروشها غوغایی برپا بود؛ خرما از مندلی میآمد و چای از خانقین. میوه و محصولات کشاورزی و دامی از قصرشیرین روانه بازارهای عراق میشد و چهارقاپی تفرجگاهی بود که همه میشناختند.
اما این شیرینی دیری نپایید و صدام بعثی کامها را تلخ کرد. نخستین گلولههای جنگ هشتساله بر پیکر این شهر فرود آمد و قصرشیرین جزو آخرین شهرهایی بود که از یوغ اشغال آزاد شد. حتی در جنگ دوازدهروزه هم، پس از تهران، دومین شهری بود که مورد تجاوز قرار گرفت. با وجود آزادی، زخم جنگ همچنان بر تن این دیار مانده است: قصرشیرین پیش از جنگ 55 روستا داشت اما امروز و با گذشت نزدیک به چهار دهه تنها 26 روستای آن فعال است؛ آماری که نشان میدهد سایه جنگ هنوز سنگینی میکند.
این شهرستان مرزی با دو پایانه بینالمللی خسروی و پرویزخان و مرز سومار که نزدیکترین گذرگاه به بغداد است ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه دارد، ظرفیتی که تا کنون بهطور کامل بالفعل نشده است. همین خلا توسعهای شاید یکی از دلایلی بوده که دولت چهاردهم با وجود تاکید بر بومیگزینی، محمد شفیعی را بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان انتخاب کرد؛ مدیری باسابقه و غیربومی با کارنامهای متنوع در نهادهای مختلف. اینکه او بتواند گامهای موثری در مسیر توسعه بردارد یا نه، تا حد زیادی وابسته به انسجام مدیریتی و تعامل با کانونهای تصمیمگیر در سطح شهرستان، استان و وزارتخانههاست.
موضوع منطقه آزاد قصرشیرین از جمله محورهای حساس و سرنوشتساز است. فرماندار بارها بر پرهیز از نگاههای شخصی و منفعتطلبانه در این موضوع تاکید کرده و خواسته است همه مسوولان »نگاهی ملی« به این طرح داشته باشند؛ چرا که مرزهای پرویزخان و خسروی مرزهای بینالمللیاند و توسعه منطقه آزاد پیامدهایی فراملی خواهد داشت. از سوی دیگر فرماندار تاکید میکند که مدیرعامل منطقه آزاد صراحتا هشدار داده که در صورت تداوم نبود حمایتهای لازم از سوی استانداری، وزارتخانهها و نهادهای ذیربط، پروژه ممکن است متوقف شود یا به سرانجام نرسد.
در سطح کلان نیز مسوولان ملی بر توجه ویژه به مناطق مرزی تاکید دارند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شناسایی 120 شهر مرزی، اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل تجارت، واگذاری بازارچهها به نهادهای حمایتی و گسترش آموزشهای مهارتی و مشاغل خُرد را راهکارهای رفع محرومیت در این مناطق معرفی کرده است. عبدالکریم حسینزاده، معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم از تخصیص بخش اعظم اعتبارات به اشتغال پایدار و اولویتبندی احیای صنایع راکد و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با همسایگان سخن گفته است.
فرماندار قصرشیرین در نشستی خبری با اصحاب رسانه در نقطه سفر مرزی از امیدها به مصوبات سفر رییسجمهور به استان گفت. شفیعی از پیگیریهای مستمر استاندار درباره مصوبات این سفر خبر داده و میگوید تخصیص صد درصدی اعتبارات مربوطه در صورت تحقق، تحول چشمگیری در تجربه سفرهای استانی رقم خواهد زد. پروژههایی چون بزرگراه اسلامآباد- قصرشیرین، مهار آبهای مرزی، قرنطینههای دامی، زهکشی مرزی، تکمیل فضاهای ورزشی نیمهتمام و طرحهای هادی روستایی در دستور کار قرار گرفتهاند. سهم اعتبارات شهرستان بالغ بر 3046 میلیارد تومان برای 13 طرح اقتصادی اعلام شده و بیش از 200 میلیارد تومان نیز بهعنوان تسهیلات طرحهای اقتصادی تخصیص یافته است؛ طبق گفته فرماندار، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص کامل این اعتبارات است.
قصرشیرین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی فراتر از نگاه صرفا امنیتی است؛ نگاهی که امنیت را از مسیر توسعه، اشتغال و توانمندسازی مردم محلی جستوجو کند. این شهر هنوز میتواند دروازهای برای تجارت و زیارت باشد، به شرط آنکه تصمیمگیران ملی و استانی مرزها را نه خطی برای جدایی، بلکه پیشرانی برای توسعه ملی ببینند و از منافع ملی فراتر نروند. به زبانی ساده از خود بگذرند به خاطر مردم از سود شخصی و جمعی به دیدی کلان برسند تا همه از سهم مرز سود ببرند. این مهم با یک همت جمعی، نظارت بدون اغماض نهادهای نظارتی و پای کار آمدن مردم امکان پذیر است. مرزها میتوانند سکوی پرتاب برای توسعه باشند اما شرایط و ملاحظاتی دارد که باید انجام شود و این کار به سرانجام نمیرسد مگر با وجود مدیران شجاع و پیگیر که موجبات یک توسعه فراگیر را باعث شوند.
منبع: روزنامه نقدحال
نظر شما