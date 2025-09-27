قیمت خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم باشد

سیدکمال حسینی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: کشاورزی امروز مهم ترین ظرفیت کشور برای اشتغال و رونق تولید است، اما متأسفانه سیاست گذاری ها در این بخش متناسب با نیازها و واقعیت های کشاورزان نیست.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان کردستان، افزود: پایه اقتصاد کردستان بر کشاورزی استوار است و هرگونه تصمیم گیری در این حوزه مستقیماً بر معیشت مردم و پایداری اقتصادی استان تأثیر می گذارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج همچنین از نحوه تدوین و اجرای طرح الگوی کشت انتقاد کرد و اظهار کرد: این طرح بدون توجه به شرایط اقلیمی، خاک، منابع آبی و الگوهای سنتی کشاورزی استان تهیه شده است و اتاق بازرگانی نقاط ضعف آن را شناسایی کرده و انتظار می رود در سطح ملی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

حسینی با گلایه از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بیان کرد: کشاورز نمی تواند بدون اطلاع از قیمت تضمینی برای کشت برنامه ریزی کند و این تأخیر باعث کاهش سطح زیرکشت شده و به تولید ضربه می زند.

وی ادامه داد: هزینه های تولید در بخش کشاورزی ۲۰۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی تنها ۱۰ درصد رشد داشته است و اگر نرخ خرید تضمینی کمتر از ۳۰ هزار تومان تعیین شود، قطعاً شاهد افت سطح زیرکشت و کاهش تولید گندم خواهیم بود.

رئیس خانه صنعت و معدن کردستان همچنین به مشکلات تأمین سوخت اشاره کرد و یادآور شد: براساس دستورالعمل ها، خاک ورزی باید در چند مرحله انجام شود، اما سوخت نه به اندازه کافی و نه به طور عادلانه توزیع شده است و این مسئله نارضایتی کشاورزان را به دنبال داشته و بهره وری را کاهش داده است.

حسینی گفت: سیاست گذاری های دستوری از بالا بدون شناخت بوم، محکوم به شکست است. کردستان نیازمند نسخه ای اختصاصی برای توسعه کشاورزی است؛ نسخه ای که با مشارکت فعالان محلی، دانشگاه ها و نهادهای تخصصی تدوین شود و انتظار داریم دولت این موضوع را درک کرده و متناسب با ظرفیت های استان، حمایت های جدی تری از کشاورزان داشته باشد.