۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳

دیدار احمد شرع و دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار احمد شرع و دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

سرویس سوریه - «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا دیدار کرد؛ این دومین ملاقات سران دو کشور پس از گفت‌وگوی ماه مه گذشته در ریاض به شمار می‌رود.

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با برگزاری هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «احمد شرع» رئیس دولت موقت سوریه، در نیویورک با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری سانا، این دیدار در حاشیه مراسمی به میزبانی رئیس‌جمهوری آمریکا برگزار شد. بنا بر این گزارش، تصاویر منتشرشده از سوی سانا نشان می‌دهد دو طرف در فضایی رسمی به تبادل نظر پرداخته‌اند.

این دومین دیدار سران دو کشور پس از نشست ماه مه گذشته در ریاض به شمار می‌رود. پیش‌تر رسانه‌های منطقه‌ای گزارش داده بودند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تلاش بوده است نشستی سه‌جانبه میان خود، ترامپ و شرع در حاشیه اجلاس سازمان ملل ترتیب دهد.

دیدار احمد شرع و دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار احمد شرع و دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

کد خبر 2789043

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha