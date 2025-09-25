راهکارهای تثبیت سنگ ورودی غار سهولان مهاباد مطالعه و بررسی می شود

به گزارش کردپرس، به مناسبت دوم مهرماه، روز غار پاک، جمعی از مسئولان و کارشناسان با حضور در اثر طبیعی و ملی غار سهولان مهاباد، موضوع تثبیت سنگ بزرگ ورودی این غار را بررسی کردند.
در این بازدید حجت جباری مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، علیرضا سید قریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل و معصومه غفاری شهیر دبیر کمیته ملی غارنوردی کشور، فاطمی نیا رییس دانشگاه خوارزمی حضور داشتند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، گفت: مطالعات پیشین نشان داده است که سنگ ورودی غار سهولان مقاومت بالایی دارد، اما احتمال ترک یا جابهجایی در آینده باعث شد راهکارهای مختلفی از جمله تثبیت مهندسی سنگ و ایجاد سیستم هشدار برای پایش حرکت آن مطرح شود.
حجت جباری افزود: طرح احداث تونل مصنوعی نیز به دلیل هزینه و شرایط زمین مورد تأیید قرار نگرفت.
او با تأکید بر اینکه سنگ در شرایط بحرانی نیست، گفت: پایش و تثبیت آن برای حفاظت از گردشگران و صیانت از غار سهولان ضروری است.
در پایان مقرر شد با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست، دانشگاهها و دستگاههای محلی، مطالعات تکمیلی انجام و بهترین روش برای ایمنسازی ورودی غار تعیین شود.
در پایان برنامه نیز به مناسبت روز ملی غار پاک، از تعدادی از دانشآموزان روستای سهولان با اهدای هدایایی تقدیر شد.
