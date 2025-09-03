طرح جامع برنامه مدیریت اثر طبیعی ملی غار «سهولان» مهاباد رونمایی شد

به گزارش کردپرس از سازمان حفاظت محیط زیست، این برنامه با هدف حفاظت، مدیریت بهینه و توسعه پایدار منطقه تدوین شده و کاهش آسیبها و خسارات زیستمحیطی، ارتقای بهرهمندی جوامع محلی از ظرفیتهای منطقه و بهبود معیشت آنان از جمله مهمترین اهداف آن به شمار میرود.
غار آبی سهولان که در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر طبیعی ملی در شورایعالی حفاظت محیط زیست ثبت شده است، یکی از ارزشمندترین جاذبههای طبیعی کشور محسوب میشود و اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در صیانت از این اثر و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای آن ایفا کند.
برنامه جامع مدیریت غار سهولان توسط شرکت زیستنگاران محیط آرا تهیه و تدوین شده و در شهریور ماه ۱۴۰۴ با مشارکت جوامع محلی و با حضور علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و جمعی از روسا و کارشناسان تخصصی رونمایی شد.
به گزارش کردپرس، غار «سهولان» مهاباد، دومین غار آبی بزرگ در ایران، از شگفت انگیزترین جلوه های زیبای طبیعت به شمار می رود. این پدیده زیبا و نادر، در ٤٣ کیلومتری شمال شرقی مهاباد و نزدیک روستایی به همین نام قرار دارد. عمق آب داخل غار در برخی نقاط به ٣٢ متر میرسد و اختلاف دمای درون و بیرون غار بین ١٠ الی ١٥درجه است.
سهولان، در زبان کردی به معنی یخبندان است. دلیل نامگذاری آن یخبندانهای طولانی زمستانی و خنکای داخل غار در تابستان باشد. البته اهالی محلی این غار را «کونه کوتر» به معنای لانه کبوتر نیز مینامند. تنها موجودات زنده این غار را کبوتر چاهی و خفاش ها تشکیل می دهند که در قسمتهایی از غار آشیانه کردهاند.
مساحت اثر طبیعی ملی غار سهولان بالغ بر ٢ هکتار است و غار دارای یک حوضچه بزرگ و دالانهای متصل به هم با آبی زلال، است. شکوه و عظمت غار و سرسبزی دره سهولان، زمینه ساز جلب گردشگران به منطقه شده و امکان قایقرانی درون غار نیز بر جذابیت های آن افزوده است.
سالانه بیش از هزاران توریست ایرانی و خارجی از این اثر طبیعی و روستای سهولان که در آن طرح ویژه بوم گردی هم اجرا شده است بازدید می کند.
