به گزارش کردپرس، به مناسبت دوم مهرماه، روز ملی غار پاک، جلسه‌ای با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، معاونین، مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط در سالن جلسات اداره کل برگزار شد. در این نشست وضعیت حفاظتی و گردشگری غار آبی سهولان که به‌عنوان دومین غار آبی بزرگ کشور شناخته می‌شود و سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از این اثر طبیعی منحصر به‌فرد، اظهار کرد: حفاظت و بهره‌برداری اصولی از غار سهولان نیازمند تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، کنترل آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و ساماندهی بازدیدهای گردشگری است.

حجت جباری افزود: با توجه به جایگاه ویژه این غار در توسعه گردشگری استان، همکاری تمامی دستگاه‌های متولی برای حفظ و معرفی این میراث طبیعی ضروری است.

او در پایان بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت برنامه‌های نظارتی و حفاظتی خود را در غار سهولان پیگیری خواهد کرد تا این اثر ارزشمند طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

کارشناسان حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه راهکارهای ارتقای وضعیت حفاظتی، افزایش سطح آگاهی بازدیدکنندگان، ایجاد مسیرهای ایمن برای گردشگران و همچنین تأکید بر آموزش جوامع محلی در زمینه حفظ محیط زیست پرداختند.

