تشدید فشار نظامی بر نیروهای کرد سوریه

به گزارش کردپرس، روزنامه نشنال ادعا کرد شبه‌نظامیان عمدتاً کرد «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) پایگاه‌های خود را در استان شمالی حلب ترک کرده‌اند. منابع امنیتی روز چهارشنبه اعلام کردند این اقدام پس از حملات پهپادی صورت گرفت که دست‌کم یک عضو قسد را کشت و به تشدید درگیری‌ها با مقامات دمشق انجامید.

این تحولات تنها دو روز پس از آن رخ داد که احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، در نشستی در نیویورک هشدار داد در صورت عدم انحلال قسد «جنگی بزرگ» در پیش خواهد بود. او تأکید کرد که نه دمشق و نه آنکارا اجازه نخواهند داد این نیرو باقی بماند.

الشرع و مظلوم عبدی، فرمانده قسد، در ماه مارس توافقی برای ادغام مناطق تحت کنترل قسد در ساختار دولت جدید سوریه امضا کردند، اما این توافق به دلیل مقاومت قسد در برابر انحلال عملی نشده و طی دو ماه اخیر چندین بار درگیری‌های پراکنده میان دو طرف رخ داده است.

یک منبع امنیتی گفت: «صدها نفر از نیروهای قسد پس از حملات پهپادی روز سه‌شنبه در منطقه دیرحافر، در شرق حلب و نزدیک رود فرات، از مواضع ثابت خود خارج شده و پراکنده شدند.» به گفته این منبع، حملات از منطقه «چشمه صلح» ــ ناحیه تحت نفوذ ترکیه در شمال سوریه که توسط «ارتش ملی سوریه» (وابسته به آنکارا و از امسال ادغام‌شده در ارتش سوریه) اداره می‌شود ــ آغاز شد.

به گفته این منبع، مقامات دمشق «حضور ضعیف کردها در جبهه غرب فرات» را فرصتی برای فشار می‌دانند، چرا که تمرکز اصلی نیروهای قسد در شرق رودخانه است.

قسد که از حمایت آمریکا برخوردار است، بزرگ‌ترین نیروی مسلح خارج از کنترل دولت پس از سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته محسوب می‌شود. اگرچه هیئت تحریر الشام منحل شده و قدرت را به دولت جدید واگذار کرده است، اما قسد همچنان کنترل مناطق سرشار از انرژی، برق و کالاهای حیاتی سوریه را در اختیار دارد.

قسد در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از نیروهایش «در حمله دو پهپاد انتحاری» کشته شد و سپس «گلوله‌باران بی‌هدف توپخانه‌ای که چندین ساعت ادامه داشت و مناطق مسکونی را هدف گرفت» چهار کودک را زخمی کرد. دمشق تاکنون واکنشی نشان نداده است. هفته گذشته نیز دو طرف یکدیگر را به هدف قراردادن غیرنظامیان در دیرحافر متهم کردند؛ جایی که هفت نفر ــ عمدتاً زن و کودک ــ کشته شدند.

در شمال و شرق سوریه ، بخش زیادی از کردهای سوریه طی یک دهه گذشته با ایالات متحده متحد شدند و از طریق قسد منطقه‌ای خودگردان در امتداد مرز ترکیه ایجاد کردند. اما برخلاف اقلیم کردستان عراق، این مناطق ترکیبی از جمعیت کرد و عرب را در خود جای داده است.

شرکت الشرع در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بخشی از تلاش‌های او برای تثبیت جایگاه جهانی‌اش پس از عادی‌سازی روابط با واشنگتن و گسترش همکاری با اروپا، منطقه و حتی روسیه و چین به شمار می‌رود. او در اجلاس سالانه «کنکوردیا» تأکید کرد که خواسته کردها برای تمرکززدایی «در عمل به معنای تجزیه» است و هشدار داد بقای قسد «می‌تواند به جنگی فراگیر منجر شود و امنیت عراق، ترکیه و سوریه را به خطر بیندازد».

بی‌اعتمادی میان دولت مرکزی و بسیاری از گروه‌های قومی و مذهبی همچنان از ویژگی‌های دوران پس از اسد است.