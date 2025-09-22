انفجار در بازاری در آنتالیا یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت

به گزارش کردپرس، عصر امروز (دوشنبه 22 سپتامبر) انفجاری شدید در بخش انبارهای بازاری در شهرستان دمِره در آنتالیا رخ داد که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامید. حادثه حوالی ساعت ۱۵:۰۰ در یکی از انبارهای پشت بازار رخ داد و موجب ترس و وحشت در میان کسبه و شهروندان حاضر در محل شد. نیروهای امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله به صحنه اعزام شدند و عملیات نجات و مهار آتش را آغاز کردند.

مجروحان پس از انجام کمک‌های اولیه به بیمارستان منتقل شدند. به گفته منابع پزشکی، وضعیت دو نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که بخش‌هایی از دیوار و سقف انبار فرو ریخت و برخی خودروهای اطراف نیز آسیب دیدند.

فخری دوران شهردار دمِره،، در سخنانی اعلام کرد که انفجار در انبارهای پشت بازار رخ داده و علت دقیق آن هنوز در دست بررسی است. با این حال، بررسی‌های اولیه احتمال می‌دهد که این انفجار ناشی از ترکیدن یک کپسول اکسیژن باشد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز لحظه وقوع انفجار را ثبت کرده و نشان می‌دهد که دود غلیظی از محل برخاسته است.

پلیس منطقه ضمن محاصره محل حادثه، تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات و عوامل این انفجار آغاز کرده است. مقامات محلی تأکید کرده‌اند که روند رسیدگی به حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از پایان تحقیقات منتشر خواهد شد.