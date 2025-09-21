اردوغان: حضور دولت جدید سوریه در سازمان ملل رویدادی امیدوارکننده است

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیش از عزیمت به آمریکا در فرودگاه آتاتورک استانبول در نشست خبری، گفت که امسال بیش از ۱۴۰ رهبر جهان در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر خواهند شد. او بار دیگر بر ضرورت اصلاح ساختار این نهاد بینالمللی تأکید کرد و یادآور شد که «حل بحرانهای انسانی نباید به اراده چند عضو دارای حق وتو سپرده شود». اردوغان افزود که در سخنرانی خود در ۲۳ سپتامبر، به ویژه فاجعه انسانی در غزه و تلاشهای ترکیه برای برقراری ثبات در منطقه را برجسته خواهد کرد.
اردوغان در بخش مهمی از سخنانش به سوریه پرداخت و اظهار داشت: «پس از ۱۴ سال دوران خونین و تاریک، سوریه با انقلاب ۸ دسامبر به آزادی رسید و امروز حضور دولت جدید این کشور در سازمان ملل برای ما بسیار مایه خرسندی است. امیدوارم این مجمع به بازگشت آرامش و امنیت پایدار برای ملت سوریه که هزینههای سنگینی برای آزادی دادهاند، کمک کند.» او همچنین یادآور شد که اخیراً در قطر با احمد الشرع رئیسجمهور موقت سوریه، همچنین وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و سپس رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز به دمشق سفر کرده است. اردوغان تأکید کرد: «بهزودی آقای الشرع و وزیر خارجه سوریه را در آنکارا میزبانی خواهیم کرد و در حاشیه مجمع عمومی نیز در مرکز خانه تُرک نیویورک دیدار خواهیم داشت. ترکیه سوریه را تنها نخواهد گذاشت و برای قدرتمند شدن آن از تمام ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.»
او در ادامه گفت که در جریان سفر به نیویورک با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و سران کشورهای مختلف نیز گفتوگو خواهد کرد. محور اصلی این رایزنیها، غزه، فلسطین و همکاریهای منطقهای خواهد بود. اردوغان تأکید کرد: «آنچه ما دنبال میکنیم، برقراری صلحی عادلانه در منطقه است؛ صلحی که برنده و بازنده ندارد. ما خواهان پایان کامل خونریزی و گریه در خاورمیانه هستیم.»
اردوغان همچنین از «تصمیم شمار بیشتری از کشورها برای به رسمیت شناختن فلسطین» استقبال کرد و آن را گامی مهم برای شتاب بخشیدن به راهحل دو دولت دانست. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران یادآور شد: «سوریه پس از سالها استقلال خود را بازیافته است و این مسأله همسایه ما را دوباره به ثبات میرساند. ترکیه در کنار سوریه خواهد بود تا روند جدید با قدرت ادامه یابد.»
