هفته دفاع مقدس دانشگاه ایثار، جهاد و مقاومت ملت ایران است

به گزارش کرد پرس، سردار جمشید رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس متعلق به همه مردم ایران است؛ از نخبگان و معتمدین گرفته تا زنان، مردان، جوانان و پیشکسوتان. ما عزت و اقتدار امروز خود را مدیون خون شهدا و رشادت جانبازان هستیم.

او با مرور بخش هایی از تاریخ دفاع مقدس، افزود: مردم ایران با دست خالی اما با ایمان به وعده های الهی، هشت سال در برابر دشمنی ایستادند که همه قدرت های استکباری از او پشتیبانی می کردند و نتیجه این مقاومت، سربلندی ایران اسلامی و ثبت بیش از ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز در کارنامه افتخارآمیز ملت بود. همین فرهنگ مقاومت بود که امروز ایران را به یک قدرت منطقه ای تبدیل کرده و دشمنان ما هرگز نتوانسته اند آن را متوقف کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در ادامه به تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در کردستان پرداخت و اظهار کرد: امسال در سطح استان ۱۰۲۶ برنامه در قالب ۷۰ عنوان و ۱۴ سرفصل برگزار می شود که ۱۰۵ برنامه شاخص آن در سراسر شهرستان ها و مرکز استان خواهد بود. در مرکز استان نیز ۱۲ برنامه شاخص پیش بینی شده است.

سردار رضایی ادامه داد: از جمله این برنامه ها می توان به زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری یادواره های محلی شهدا، اعزام گروه های جهادی، نمایشگاه های فرهنگی و افتتاح خانه محروم در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان اشاره کرد.

او با تاکید بر نقش زنان در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: زنان استان کردستان نقش محوری در دفاع مقدس داشتند؛ هم در کنار مردان در میدان مقاومت و هم در تربیت فرزندانی که راه شهادت را برگزیدند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان بیان کرد: به همین منظور اجلاسیه شهدای زن استان کردستان به زودی برگزار خواهد شد و این افتخار بزرگی است که بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور متعلق به این استان هستند که نماد غیرت، عفت و شجاعت زنان و مردان کردستان است.

سردار رضایی با اشاره به ابعاد فرهنگی هفته دفاع مقدس، گفت: روزهای این هفته با عناوین مختلفی همچون پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، جوانان و علم و پژوهش، زنان و خانواده، دفاع همه جانبه و پشتیبانی مردمی، نیروهای مسلح و بسیجیان، ولایت مداری و دشمن شناسی و همچنین فرماندهان و حماسه آفرینان نام گذاری شده است و برای هر روز برنامه های متنوعی در سراسر استان تدارک دیده شده که هم بُعد فرهنگی دارد و هم بُعد اجتماعی و جهادی.

او با تاکید بر اینکه فرهنگ ملت ایران فرهنگ مقاومت است نه تسلیم، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه های علمی و نظامی در بالاترین جایگاه ها قرار دارد. کشور ما در عرصه موشکی جزو ۱۰ کشور برتر جهان است و دشمنان به خوبی می دانند که ایران اسلامی تسلیم پذیر نیست و همان گونه که در دفاع مقدس اجازه ندادیم یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد، امروز هم با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تکیه بر فرهنگ عاشورا، در برابر همه قدرت های شیطانی ایستاده ایم.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان اظهار کرد: اقتدار، عزت و پیشرفت امروز ما همه مدیون خون شهداست و هفته دفاع مقدس فرصت تجدید پیمان با آرمان های آنان است.