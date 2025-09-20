 مرکز مشاوره هپاتیت سنندج ۱۱ هزار نفر را غربالگری کرد/۳۱۰ نفر تحت درمان رایگان قرار گرفتند

به گزارش کرد پرس، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان، با بیان این مطلب گفت: این بیماری در مرحله حاد معمولاً بدون علامت است اما در صورت بروز، علائمی شبیه آنفلوآنزا، بی اشتهایی، تهوع، درد شکم، ادرار تیره، مدفوع روشن و زردی پوست و چشم ها دیده می شود.

جهانبخش یوسفی با اشاره به راه های انتقال بیماری، افزود: تماس جنسی محافظت نشده، استفاده مشترک از سرنگ و ابزار آلوده، تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده و همچنین انتقال از مادر مبتلا به نوزاد از مهم ترین عوامل ابتلا به هپاتیت است و البته این بیماری از طریق دست دادن، عطسه یا معاشرت معمولی منتقل نمی شود.

وی درباره اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اظهار داد: با توجه به ماهیت پنهان هپاتیت C، دسترسی رایگان به خدمات تشخیص و درمان برای همه فراهم شده است و ما نیازمند همکاری مردم هستیم تا مبتلایان ناشناخته شناسایی شوند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان با اشاره به اهمیت بارداری ایمن، ادامه داد: اگر مادر باردار مبتلا به هپاتیت B باشد، با انجام آزمایش های لازم و اقدامات درمانی می تواند فرزند سالمی به دنیا بیاورد و تمامی خدمات مشاوره و تشخیص نیز به صورت رایگان برای مادران ارائه می شود.

یوسفی آمار جهانی و ملی را نگران کننده توصیف کرد و یادآور شد: در جهان حدود ۳۰۴ میلیون نفر به هپاتیت B و C مبتلا هستند و سالانه ۱.۳ میلیون نفر جان خود را از دست می دهند.

وی بیان کرد: در ایران نیز سالانه حدود هشت هزار مورد جدید هپاتیت B و چهار هزار مورد جدید هپاتیت C شناسایی می شود. در کردستان هم سال گذشته ۱۴۶ مورد ابتلا به هپاتیت B و ۱۲۸ مورد ابتلا به هپاتیت C ثبت شده است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان درباره فعالیت مرکز مشاوره هپاتیت در سنندج، گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این مرکز آزمایش داده اند که از میان آن ها ۳۱۰ نفر مبتلا شناسایی و رایگان درمان شدند؛ طول دوره درمان هپاتیت C تنها سه ماه و روزانه یک قرص است و در اغلب موارد بهبودی کامل حاصل می شود.

یوسفی اظهار کرد: تشخیص زودهنگام بیماری نقش کلیدی در پیشگیری از عوارض خطرناک همچون سیروز و سرطان کبد دارد و از افراد پرخطر می خواهیم بدون ترس و نگرانی برای مشاوره و تست به مراکز مشاوره و درمان مراجعه کنند.