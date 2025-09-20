جان باختن یک عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله داعش به دیرالزور

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله عناصر داعش با استفاده از سلاح‌های سنگین به یک گشت SDF در حومه شهرک «محمیده» واقع در غرب دیرالزور، یک تن از اعضای این نیروها جان باخت و دو تن دیگر زخمی شدند.

به نوشته آژآنس خبری هاوار، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در بیانیه خود تصریح کرد که در پی حمله عناصر داعش به یکی از گشت‌های این نیروها در حومه شهرک «محمیده» در غرب دیرالزور، یک عضو SDF جان باخت و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در این بیانیه همچنین آمده است که افراد مسلح وابسته به داعش با سلاح‌های سنگین به کاروان گشتی نیروهای SDF حمله کردند , پس از درگیری، مهاجمان از محل متواری شده‌اند.

SDF در پایان بیانیه خود بر تداوم تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات مناطق شمال و شرق سوریه تأکید کرد.