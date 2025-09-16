به گزارش کردپرس ، خبرگزاری فرانسه و رادیو آر اف آی فرانسه گزارش دادند دادستانی ضدتروریسم فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد سه زن و ۱۰ کودک فرانسوی از زندان‌ها و اردوگاه‌های تحت کنترل کردها در شمال‌شرق سوریه به فرانسه بازگردانده شدند.

به گفته این نهاد، زنان بازگردانده‌شده بین ۱۸ تا ۳۴ سال سن دارند که دو نفر از آنان در بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند و نفر سوم نیز با احتمال صدور کیفرخواست روبه‌رو است. کودکان همراه آنان به مراکز خدمات اجتماعی تحویل داده شده و تحت نظارت دادستانی محلی و نهادهای مسئول قرار خواهند گرفت.

وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای از «مقام‌های انتقالی سوریه و اداره محلی در شمال‌شرق سوریه» برای همکاری در انجام این عملیات تشکر کرد.

با وجود گذشت بیش از پنج سال از شکست نظامی داعش در منطقه، ده‌ها هزار نفر همچنان در اردوگاه‌ها و زندان‌های شمال‌شرق سوریه که تحت کنترل کردهاست، نگهداری می‌شوند؛ بسیاری از آنان به داشتن ارتباط با داعش متهم یا مظنون هستند. بر اساس آمار گروه «خانواده‌های متحد»، تا ژوئن گذشته حدود ۱۲۰ کودک و ۵۰ زن فرانسوی همچنان در این اردوگاه‌ها حضور داشتند. این گروه بارها بازداشت کودکان «بی‌گناه» را محکوم کرده است.

موضوع بازگرداندن اتباع مظنون به همکاری با داعش به یک مسئله حساس سیاسی در فرانسه تبدیل شده است؛ کشوری که طی یک دهه گذشته هدف حملات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی بوده است، از جمله حملات نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس که ۱۳۰ کشته بر جای گذاشت.

همزمان، در پاریس سه زن فرانسوی که به همراه هشت کودک خود برای پیوستن به داعش به خاورمیانه سفر کرده بودند، از روز دوشنبه در دادگاه محاکمه می‌شوند. یکی از این زنان، خواهرزاده ژان-میشل و فابین کلن است که به‌نمایندگی از داعش مسئولیت حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ را بر عهده گرفته بودند.