کشته شدن فرمانده ارشد داعش در سوریه به دست ضدتروریسم عراق

به گزارش کردپرس، دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که با هماهنگی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، یکی از فرماندهان این گروه تروریستی در سوریه کشته شده است؛ فردی که در انفجار مقابل سفارت ایران در لبنان نقش داشت.

به گفته این نهاد، فرمانده داعشی صبح روز جمعه ۱۹ سپتامبر در سوریه هدف قرار گرفت و کشته شد.

این فرد با نام عمر عبدالقدر بسام و با لقب عبدالرحمان حلبی شناخته می‌شد و از فرماندهان برجسته داعش بود.

دستگاه ضد تروریسم عراق در بیانیه‌ای افزود: «عبدالرحمان حلبی مسئول عملیات و امنیت خارجی داعش بوده و همچنین وظیفه برنامه‌ریزی و سرپرستی ولایت‌های دوردست این گروه را بر عهده داشته است. او مستقیماً در انفجار مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان و تلاش برای چند حمله در اروپا و آمریکا نقش داشته است.»

براساس این بیانیه، پس از یک ماه عملیات ردیابی، محل استقرار این فرمانده داعش مشخص شد و سپس با همکاری ائتلاف بین‌المللی هدف قرار گرفته و کشته شد.

شایان ذکر است که در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳، یک حمله انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت رخ داد که در نتیجه آن ۲۳ نفر کشته و ۱۶۰ نفر زخمی شدند.