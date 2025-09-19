کنفرانس جناح کردسات غیرقانونی و خارج از اساسنامه است

به گزارش کردپرس، جناح زرگته جنبش تغییر در بیانیهای اعلام کرد: «نشستی که به نام "پلینیوم" یا کنفرانس وسیع در سلیمانیه برگزار میشود، هیچ جایگاهی در اساسنامه و برنامه سیاسی جنبش تغییر ندارد. این اقدام نه فعالیتی جمعی است و نه تلاشی برای آشتی.»
در بیانیه آمده است:
۱- نشست موسوم به "پلینیوم" که روز شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در سلیمانیه برگزار میشود، هیچ ارتباطی با مرکز اصلی جنبش تغییر در زرگته ندارد.
۲- ادعاها مبنی بر اینکه نشست برای "آشتی" یا "همکاری دوجانبه" است، دروغ بوده و برگزارکنندگان عملاً هرگونه پروژه آشتی را رد کردهاند.
۳- از تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵ تمام صلاحیتهای قانونی آنان سلب شده و این موضوع رسماً از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام شده است.
۴- هدف این نشستها فریب اعضا و هواداران جنبش تغییر است؛ در حالی که براساس تصمیم کمیسیون، ۶ ماه به جنبش فرصت داده شده تا مشکلات داخلی خود را حلوفصل کند.
۵- از تمامی هواداران، کادرها و اعضای عمومی خواسته میشود از مشارکت در این نشست خودداری کنند؛ زیرا هیچ ارتباطی با مرکز اصلی جنبش تغییر ندارد.
۶- ما همچنان پایبند به پیام و برنامه داخلی جنبش تغییر و اندیشههای نوشیروان مصطفی هستیم و بر تبعیت از تصمیمات قانونی کمیسیون عالی مستقل انتخابات تأکید میکنیم.
با احترام.
جنبش تغییر – مرکز اصلی (زرگته)
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵
