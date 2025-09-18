به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسمی در آنکارا گفت ترکیه هزار سال است در این سرزمین حضور دارد و این حضور تا قیامت ادامه خواهد یافت. او ضمن تأکید بر اتحاد ترک‌ها، کُردها و دیگر اقوام، وعده داد که دولت از خانواده‌های جانباختگان و معلولان جنگی حمایت خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان، در مراسمی در مجتمع کنگره و فرهنگ ملت در بش‌تپه (مجموعه کاخ ریاست جمهوری اردوغان) که به‌منظور قرعه‌کشی برای استخدام فرزندان و خانواده‌های جانباختگان و معلولان جنگی در نهادهای دولتی برگزار شد، سخنرانی کرد.

اردوغان در این مراسم با یادآوری نقش کسانی که جان خود را در جنگ‌ها از دست داده‌اند و کسانی که در این راه معلول شده‌اند، گفت: «این سرزمین و این وطن میراث جانباختگان جنگی ماست. ما در این جغرافیا نه مهمانیم و نه اشغالگر؛ صاحبخانه‌ایم و هزار سال است که اینجا هستیم. ان‌شاءالله تا روز قیامت نیز در این سرزمین باقی خواهیم ماند.»

او افزود که خانواده‌های جانباختگان و معلولان جنگی برای دولت ترکیه ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارند و تأکید کرد: «ما دولتی هستیم که فرزندان از دست‌رفته‌اش را عزیز می‌دارد، معلولان جنگی را بر صدر می‌نشاند و خانواده‌هایشان را همواره در آغوش خود نگه می‌دارد.» به گفته او، با برگزاری این قرعه‌کشی، تاکنون نزدیک به ۵۲ هزار نفر از وابستگان جانباختگان و معلولان جنگی در نهادهای دولتی مشغول به کار شده‌اند.

اردوغان در ادامه سخنانش به وضعیت عمومی ترکیه و منطقه نیز پرداخت و گفت: «ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هر وجب آن با خون جانباختگان جنگی سیراب شده است. در برابر هر توطئه داخلی و خارجی ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد. ما ترک، کُرد، عرب، لاز و چرکسی با هم برادر و شریک این سرزمین هستیم و تنها با همبستگی است که می‌توانیم به هدف ترکیه‌ای عاری از ترور برسیم.»

او همچنین با اشاره به وضعیت خاورمیانه، حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرد و این اقدامات را تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه دانست. اردوغان افزود: «این ملت و دولت ترکیه است که صدای اعتراض بلند علیه این ظلم را به جهان منتقل می‌کند و در کنار مظلومان می‌ایستد.»

اردوغان در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد که ترکیه یک دولت تازه‌تأسیس نیست، بلکه پشتوانه‌ای بیش از دو هزار سال تاریخ و تجربه دارد: «کسانی که به ما درس تاریخ می‌دهند باید بدانند که ما قرن‌ها در این سرزمین‌ها حکومت کرده‌ایم. ما صاحب این خاکیم و آینده را نیز با اتحاد و برادری خود خواهیم ساخت.»