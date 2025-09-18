وزارت دفاع ترکیه: حضور نیروهای ما در سوریه تا رفع کامل تهدیدات تروریستی ادامه دارد

به گزارش کردپرس، دریادار زکی آک تُرک سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه در آنکارا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروهای ترکیه در سوریه گفت: «نیروهای مسلح ترکیه برای تأمین امنیت کشور و مرزها، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تشکیل یک کریدور تروریستی در سوریه، در چارچوب حقوق بین‌الملل و حق مشروع دفاع حضور دارند. خروج نیروهای ما از سوریه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که امنیت مرزهای ما به‌طور کامل تضمین شود و تهدیدات تروریستی به‌طور کامل از میان برود.»

این سخنان در حالی مطرح شد که در هفته گذشته عملیات جست‌وجو و پاکسازی در مناطق تل‌رفعت و منبج ادامه یافته و طول تونل‌های نابودشده به ۶۰۵ کیلومتر رسیده است.

زکی آک ترک در بخش دیگری از سخنانش به تحولات قبرس، مرزها و فلسطین اشاره کرد. او با انتقاد از خرید سامانه دفاع هوایی توسط دولت قبرس جنوبی از اسرائیل هشدار داد که این اقدام می‌تواند صلح و ثبات جزیره را تهدید کند و تأکید کرد آنکارا تمامی تدابیر لازم برای امنیت و آرامش جمهوری ترک قبرس شمالی (KKTC) را اتخاذ کرده است. همچنین اعلام شد که تنها در یک هفته گذشته ۵۴۰ نفر در مرزها بازداشت شده‌اند که هشت نفر آن‌ها وابسته به گروه‌های تروریستی بوده‌اند. از ابتدای سال تاکنون نیز بیش از شش هزار و ۶۰۰ نفر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی دستگیر شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در ارتباط با تحولات اخیر در خاورمیانه، حمله زمینی اخیر اسرائیل به غزه را محکوم کرد و آن را عاملی برای تشدید بی‌ثباتی در منطقه دانست. آک ترک جامعه جهانی را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف حملات و جلوگیری از گسترش بحران انسانی فراخواند.

آک ترک همچنین به تشریح آخرین فعالیت‌های نظامی و دفاعی کشورش پرداخت و از برگزاری رزمایش مشترک ترکیه و مصر در دریای مدیترانه بین ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر خبر داد؛ رزمایشی که پس از ۱۳ سال وقفه از سر گرفته می‌شود. علاوه بر آن، ترکیه در رزمایش‌های بین‌المللی در ایتالیا و جمهوری چک حضور خواهد داشت. وی افزود ارتش ترکیه نسل جدیدی از تجهیزات از جمله تانک‌های مدرن‌سازی‌شده M60T و هویتزرهای «فرتینه» را وارد خدمت کرده و روند تحویل گسترده سلاح و مهمات تولید داخل ادامه دارد. در پایان نیز بر ادامه جذب نیروهای جدید و اجرای برنامه‌های ویژه به مناسبت روز جانباز تأکید شد.