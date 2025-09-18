ملا بختیار: نزدیکانم با سم قصد کشتنم را داشتند

به گزارش کردپرس، ملا بختیار، عضو سابق شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: برخی از نزدیکانم تلاش کردند مرا با سم از میان بردارند و این هشتمین بار است که برای ترور من اقدام شده است.

او در گفت‌وگو با شبکه «الشرقیه نیوز» بیان داشت: متأسفانه نزدیکانم کوشیدند مرا با زهری مسموم کنند که اثرات آن تا شش ماه باقی می‌ماند. نمی‌خواهم وارد جزئیات این موضوع شوم، اما در زمان مناسب جزئیات را بازگو خواهم کرد.

ملا بختیار در توضیح چگونگی افشای این موضوع گفت: فردی با وجدان در همان نهاد عامل این جنایت، به یکی از دوستانم در لندن اشاره‌ای کرد، او نیز به من هشدار داد که وضعیت بسیار خطرناک است. ابتدا آن را نادیده گرفتم، اما پس از چند بار تأکید، ناچار شدم به عمان سفر کنم.

وی افزود: «پادشاه اردن همکاری زیادی نشان داد و فوراً تمام آزمایش‌ها برایم انجام گرفت. سپس به من گفتند به آلمان بروم تا درمان شوم، زیرا وضعیت خطرناک است. پزشکان اردنی توانستند تنها برای دو هفته تأثیر سم را در خون و بدنم مهار کنند.»

به گفته او، پس از عزیمت به آلمان، ۱۹ روز در بخش جراحی بیمارستان بستری بود و سفارت عراق نیز گزارشی دقیق از وضعیت سلامتی و روند درمانش به وزارت خارجه ارسال کرد. پزشکان به او گفته‌اند: «این سم پس از شش ماه باعث مرگ می‌شود.»