به گزارش کردپرس، پارلمان عراق روز سه شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ نیز به دلیل نبود نصاب قانونی نتوانست تشکیل جلسه دهد؛ رخدادی که همانند روز گذشته، روند قانون‌گذاری را عملاً متوقف ساخت.

شاخەوان عبدالله، نایب‌رئیس دوم پارلمان از حزب دمکرات کردستان که قرار بود ریاست جلسه را بر عهده بگیرد، با گلایه گفت: «معقول نیست هر روز یک ساعت در اینجا حاضر شوم و نمایندگان نیایند؛ در حالی که دستور کار هیچ موضوعی ندارد که بر سر آن اختلاف سیاسی وجود داشته باشد.»

در پس این وضعیت، نزاع سیاسی عمیق‌تری جریان دارد. جناح شیعیان نزدیک به ایران مصر بودند که در واپسین روزهای دوره کنونی پارلمان، قانون مربوط به "سازمان حشد شعبی" را به تصویب برسانند. اما آمریکا با هشدار جدی به نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی، مخالفت خود را آشکارا اعلام کرد. همین فشار خارجی موجب شد چارچوب هماهنگی شیعیان تصمیم بگیرد بررسی این قانون جنجالی را به دوره ششم پارلمان موکول کند؛ قانونی که نه تنها واشنگتن، بلکه کردها و اهل سنت نیز مخالف آن هستند.

از سوی دیگر، نزدیک‌بودن انتخابات پارلمانی که قرار است ۱۱ نوامبر برگزار شود، باعث بی‌انگیزگی و غیبت بخش زیادی از نمایندگان در جلسات پایانی شده است.