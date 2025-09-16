قاسم الاعرجی: کمپ الهول همچنان بمب ساعتی برای عراق است

به گزارش کردپرس، مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد تا ابتدای ماه جاری حدود پنج هزار خانواده عراقی از کمپ الهول بازگردانده شده‌اند. قاسم الاعرجی به رسانه خبری روداو گفت: «کمپ الهول همچنان تهدیدی امنیتی برای عراق است و مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند. ما با تمام توان در تلاش برای بستن این کمپ هستیم.»

وی درباره هماهنگی با جامعه بین‌المللی در خصوص کمپ الهول توضیح داد: «هماهنگی کامل با اتحادیه اروپا و آمریکا وجود دارد تا کشورهای خود را ترغیب کنیم شهروندانشان را از این کمپ بازگردانند.»

بر اساس تصمیمی که در ۲۶ سپتامبر در نیویورک با حضور رئیس‌جمهور، وزیر مهاجرت و مهاجران، مشاور امنیت ملی عراق، نمایندگان آمریکا و ائتلاف ضد داعش برگزار می‌شود، کنفرانسی ویژه در خصوص کمپ الهول برگزار خواهد شد.

الاعرجی افزود: «عراق در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس بین‌المللی درباره کمپ الهول را برگزار می‌کند تا ۴۲ کشور متقاعد شوند شهروندانشان را بازگردانند.» او تأکید کرد که عراق در این پرونده از همه دوستان خود، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، حمایت کامل دریافت می‌کند.

۲۵ آگوست گذشته، توماس زایلر، سفیر اتحادیه اروپا در عراق در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «ما با سازمان بین‌المللی مهاجرت توافق کرده‌ایم تا با حمایت از وزیر مهاجرت و مشاور امنیت ملی عراق، مبلغ ۲.۴ میلیون یورو برای ایجاد یک سیستم کارآمد جهت شناسایی بازگشت‌کنندگان از کمپ الهول اختصاص دهیم.»

الاعرجی تأکید کرد: «عراق هیچ کمک مالی مستقیمی به شکل نقدی دریافت نمی‌کند، بلکه حمایت‌ها به صورت برنامه یا تأمین نیازمندی‌ها ارائه می‌شود.»

در گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی خانواده‌ها حاضر به ترک کمپ الهول و بازگشت به عراق نیستند، چراکه جان خود را در معرض خطر می‌دانند. در این‌باره مشاور امنیت ملی عراق گفت: «تا این لحظه هیچ گزارشی رسمی مبنی بر اینکه خانواده‌ای از بازگشت خودداری کرده باشد دریافت نکرده‌ایم. در روند بازگشت، اصل داوطلبانه بودن رعایت می‌شود.»

کمپ الهول در جنوب شرقی شهر حسکه در شمال شرق سوریه و تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) قرار دارد. بر اساس آمار رسمی این کمپ، حدود ۲۷ هزار نفر در آن ساکن هستند.

روند بازگشت عراقی‌های ساکن کمپ الهول از سال ۲۰۲۱ آغاز شد. یازدهم همین ماه، بیست‌ونهمین کاروان بازگشت خانواده‌های عراقی وارد نینوا شد که شامل حدود هزار نفر بود.

این افراد پس از بازگشت ابتدا در کمپ «جدعه» در جنوب موصل اسکان داده می‌شوند که اکنون نام آن به «مرکز هیوا» تغییر یافته است. در این مرکز روند غربالگری و آماده‌سازی برای ادغام مجدد در جامعه انجام می‌شود.