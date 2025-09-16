به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش میدانی رویترز از مناطق دروزی، علوی و مسیحی سوریه، خشم و بی‌اعتمادی اقلیت‌ها نسبت به دولت اسلام‌گرای الشرع به‌شدت افزایش یافته است. در شمال‌شرق، نیروهای کرد حاضر به ادغام کامل در ساختار دولتی نشده و خواستار قانون اساسی جدید با تضمین حقوق اقلیت‌ها هستند. در جنوب‌شرق، رهبران مذهبی دروزی پس از درگیری‌های خونین با ارتش، رسماً خواستار استقلال شده‌اند. در شمال‌غرب نیز رهبران علوی دولت را به تهدید بقای خود متهم می‌کنند.

شیخ حکمات الحجری، رهبر معنوی دروزیان، اخیراً دولت را به تلاش برای «حذف» دروزی‌ها متهم و آشکارا از استقلال سخن گفته است؛ او حتی از مداخله نظامی اسرائیل در درگیری‌های سویدا قدردانی کرد. در همین مناطق، پرچم‌های دروزی در تظاهرات برافراشته شده و شبه‌نظامیان محلی عملاً کنترل امنیت را در دست گرفته‌اند.

دولت دمشق هرگونه فدرالیسم یا تقسیم کشور را رد کرده و شراع تأکید کرده که «سوریه باید یکپارچه بماند و برای همه شهروندان حکومت کند». اما بسیاری از رهبران اقلیت‌ها می‌گویند سیاست‌های اسلام‌گرایانه و حضور نیروهای شبه‌نظامی هم‌پیمان دولت، امنیت آنان را نابود کرده است. یکی از رهبران علوی در نشست اخیر حسکه با حضور ۴۰۰ نماینده اقلیت‌ها هشدار داد: «این سیاست‌ها بقای ما را تهدید می‌کند.»

از سوی دیگر، آنکارا که حامی اصلی دولت شرع محسوب می‌شود، به‌طور فزاینده‌ای خواستار حل‌وفصل سریع مسئله کردهاست و تهدید کرده در صورت ادامه بن‌بست، دست به اقدام نظامی بزند. یک مقام ارشد سوری به رویترز گفت ترکیه به دمشق تا پایان سال مهلت داده و آماده تجهیز و آموزش ارتش تازه‌ساز سوریه است.

در همین حال، نارضایتی در مناطق علوی و مسیحی نیز رو به گسترش است. ساکنان شهرهای ساحلی علوی‌نشین از کشتار صدها نفر در ماه مارس و ناتوانی دولت در مجازات عاملان خشمگین‌اند. بسیاری از آنان آشکارا از «حمایت بین‌المللی» یا حتی «تقسیم کشور» سخن می‌گویند. مسیحیان هم اگرچه تا حدی در امان مانده‌اند، اما حملات اخیر و محدودیت‌های امنیتی موجب شده بسیاری به فکر مهاجرت باشند.

شرع در سطح بین‌المللی توانسته مشروعیت خود را تثبیت کند؛ او در ماه مه در ریاض موفق شد حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به‌دست آورد و بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه لغو شد. انتظار می‌رود او اواخر سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر شرع نتواند به مطالبات اقلیت‌ها پاسخ دهد و به آشتی ملی واقعی دست یابد، اقتدار او صرفاً محدود به بخشی از کشور خواهد شد. اندرو تیبلر، پژوهشگر اندیشکده واشنگتن، گفت: «او یا باید امتیازهای سیاسی واقعی به اقلیت‌ها بدهد، یا در بهترین حالت فقط بخشی از سوریه را اداره خواهد کرد.»