۱۴ هزار تن انواع کود شیمیایی میان کشاورزان کردستانی توزیع شد

به گزارش کرد پرس، شاپور کرمی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این میزان کود برای تامین نیاز کشاورزان به ویژه در فصل کشت پاییزه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص مناسبی برای کردستان انجام شده و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به طور شبانه روزی در تلاش برای جذب و انتقال کود به استان هستند، اظهار کرد: تلاش می شود همه کشاورزان استان به طور عادلانه از این سهمیه کود بهره مند شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان با اشاره به نقش مهم کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، افزود: همواره کارشناسان تاکید کرده اند که تامین به موقع کود و نهاده های کشاورزی می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد محصولات اساسی مانند گندم و جو داشته باشد.

کرمی ادامه داد: توزیع کود پاییزه با همکاری عاملان مجاز و در چارچوب سهمیه های تعیین شده انجام شده است و کشاورزان می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز نسبت به دریافت آن اقدام کنند.