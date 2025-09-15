خطر حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه 

به گزارش کردپرس، رویترز در گزارشی پیرامون ارتباط فعلی کردهای سوریه با حکومت احمد الشرع و موضع ترکیه در این زمینه نوشت: در شمالشرق سوریه، اگر منطقه خودگردان تحت رهبری کردها حاضر نشود در چارچوب توافقی که در ماه مارس با میانجیگری آمریکا حاصل شد، در دولت مرکزی ادغام شود، خطر بازگشت به درگیری جدی است. این توافق قرار بود کنترل داراییهای حیاتی نفت، گاز و برق در شمالشرق را به دولت مرکزی بسپارد، اما اجرای آن متوقف شده است. مقامات کرد میگویند قانون اساسی موقت که توسط رئیسجمهور احمد الشرع تصویب شده، بهطور کافی از حقوق اقلیتها حمایت نمیکند.
یک مقام ارشد سوری به رویترز گفت: ترکیه، که بهعنوان مهمترین حامی منطقهای دولت الشرع ظاهر شده است، از این روند طولانی خسته شده و از اقدام نظامی علیه کردها پشتیبانی خواهد کرد. آنکارا بهشدت مخالف خودگردانی کردهاست و منطقه تحت کنترل آنان در شمال سوریه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود میداند.
به گفته این مقام، دمشق از آنکارا خواسته است عملیات نظامی را به تعویق بیندازد تا مذاکرات ادامه یابد. ترکیه نیز با درخواست سوریه موافقت کرده و در عوض آموزش و مهمات برای ارتش سوریه – که الشرع در حال بازسازی آن است – فراهم خواهد کرد. او افزود: «ضربالاجل عملاً تا پایان سال است.» به گفته این مقام، دمشق بر این باور است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ترکیه اختیار کامل داده تا مسئله امنیتی کردها را حل کند.
وزارت دفاع ترکیه درباره احتمال اقدام نظامی اظهار نظر نکرد. کاخ سفید نیز در پاسخ به درخواست اظهارنظر فوری سکوت اختیار کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا تنها گفت واشنگتن خواهان «سوریهای باثبات، صلحآمیز و شکوفا»ست که نیازمند وحدت ملی است، اما نوع نظام حکومتی را مردم سوریه تعیین خواهند کرد.
الشرع در سخنرانیهای عمومی خود گفته است که روند دستیابی به توافق در حال پیشرفت است، اما نیاز به زمان دارد.
در سوی دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که ترکیه آنها را به ارتباط با حزب کارگران کردستان (پکک) متهم میکند، در طول جنگ داخلی سوریه از حمایت گسترده آمریکا برخوردار بودند. این نیروها به تجهیزات نظامی مجهز بوده و دهها هزار رزمنده در اختیار دارند. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بارها به کردها هشدار داده که یا سلاحهای خود را زمین بگذارند یا «با همان سلاحها دفن خواهند شد».
عبدالوهاب خلیل، عضو شورای نیروهای دموکراتیک سوریه، به رویترز گفت: رهبری قسد از ادغام در دولت مرکزی سوریه حمایت میکند، اما «این امر باید بر اساس شراکت واقعی و به رسمیت شناختن همه اجزای جامعه سوریه در قانون اساسی باشد؛ ادغام صرفاً نظامی کافی نیست.»
اندرو تابلر، کارشناس مؤسسه واشنگتن، نیز تأکید کرد: «اگر الشرع بخواهد کنترل سراسر سوریه را در دست داشته باشد، باید امتیازهای واقعی سیاسی به اقلیتها، بهویژه کردها، بدهد. آشتی بدون این امتیازها ممکن نیست.»
نظر شما