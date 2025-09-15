به گزارش کردپرس، مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) روز گذشته در شهر حسکه نشستی گسترده برگزار کرد تا سیاستهای جدید مجلس را تعیین کند. در این نشست، رئیس دفتر ارتباطات MSD، حسن محمد علی، اعلام کرد که تدوین سیاستی هماهنگ با مشارکت همه طرفها و بررسی چندین محور اساسی از جمله مسائل سیاسی و سازمانی، از اهداف اصلی نشست بوده است. این اقدام در راستای انطباق سیاستهای مجلس با روند تحولات جاری در سوریه و آمادهسازی برای نقشآفرینی موثر در ساختار سیاسی جدید کشور صورت گرفته است.
