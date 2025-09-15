به گزارش کردپرس، مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) روز گذشته در شهر حسکه نشستی گسترده برگزار کرد تا سیاست‌های جدید مجلس را تعیین کند. در این نشست، رئیس دفتر ارتباطات MSD، حسن محمد علی، اعلام کرد که تدوین سیاستی هماهنگ با مشارکت همه طرف‌ها و بررسی چندین محور اساسی از جمله مسائل سیاسی و سازمانی، از اهداف اصلی نشست بوده است. این اقدام در راستای انطباق سیاست‌های مجلس با روند تحولات جاری در سوریه و آماده‌سازی برای نقش‌آفرینی موثر در ساختار سیاسی جدید کشور صورت گرفته است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) روز یکشنبه نشستی گسترده در شهر حسکه برگزار کرد. در این نشست، رئیس مشترک، اعضای مجلس و نمایندگان احزاب سیاسی حاضر در چارچوب این نهاد حضور داشتند.

«حسن محمد علی» رئیس دفتر ارتباطات مجلس سوریه دموکراتیک، درباره این نشست اظهار داشت: «نشست گسترده MSD نخستین بار در سال ۲۰۲۳ برگزار شد؛ در آن زمان اوضاع بسیار پیچیده بود و نیاز به ترسیم سیاست‌های مشخص احساس می‌شد. پس از فروپاشی ساختار حکومت سوریه، سوریه وارد مرحله‌ای جدید شد و همین امر ضرورت بازنگری در خط مشی سیاسی و سازمانی را به وجود آورد.»

وی تأکید کرد که با توجه به تغییرات جدید در سوریه، لازم بود سیاست‌ها، اساسنامه، اسناد سیاسی و برنامه عملیاتی MSD بار دیگر بازبینی و به‌روزرسانی شود.

محمد علی درباره اهمیت این نشست افزود: «برای تدوین سیاست‌های جدید متناسب با مرحله کنونی و ایجاد تغییرات لازم، برگزاری چنین نشستی ضروری بود. به ویژه که خاورمیانه بار دیگر در حال بازطراحی است و این تحولات بر آینده سوریه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. بر اساس این سیاست‌ها باید مشخص شود که آینده خاورمیانه چگونه رقم خواهد خورد و نقش ما در سوریه جدید چه خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد که تصویب سیاستی هماهنگ با مشارکت همه طرف‌ها، بدون جانبداری، پذیرش خط سوم و بررسی چند محور اساسی از جمله مباحث اصلی نشست بوده است.

محمد علی «خط سوم» را مناسب‌ترین راهکار موفق در این مرحله دانست و گفت: «برای تحقق این خط، نیاز به یک استراتژی مشترک با دمشق وجود دارد. ما باید در دمشق شریک باشیم تا بتوانیم بر آینده کشور تأثیر بگذاریم، چرا که سوریه در حال بازسازی است.»

او در ادامه سخنانش تأکید کرد که پیمان ۱۰ مارس باید اجرایی شود و دمشق نیز باید در این زمینه گام بردارد. وی همچنین خواستار حمایت نیروهای بین‌المللی از اجرای این توافق شد و گفت: «این پیمان پایه‌گذار سوریه جدید برای همه شهروندان خواهد بود.»