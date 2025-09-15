ابهام در سرنوشت «جنبش نسل نو» و «جبهه خلق» پس از بازداشت روسایشان

به گزارش کردپرس، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، جومانه غلای اعلام کرد: درخصوص پرونده «جنبش نسل نو» و «جبهه خلق» که رهبرانشان زندانی هستند، کمیسیون منتظر است تا دفاتر حزبی و سازمانی گزارش‌های خود را ارائه دهند و در نهایت شورای کمیساران درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت.

او تأکید کرد: «اما درباره نامزدهای این دو حزب، اگر شرایط قانونی نامزدی را داشته باشند، مشکلی وجود ندارد و می‌توانند در انتخابات پارلمان عراق شرکت کنند.»

شاسوار عبدالواحد، رئیس «جنبش نسل نو»، از ۱۲ اگوست امسال در سلیمانیه زندانی شده و لاهور طالبانی، رئیس «جبهه خلق» نیز از ۲۲ اگوست بازداشت شده است. بازداشت این رهبران، سرنوشت احزابشان را در انتخابات با ابهام روبه‌رو کرده و این پرسش را مطرح ساخته است که در غیاب آنان، آیا می‌توانند از آرای خود حفاظت کنند یا خیر.

سخنگوی کمیسیون همچنین گفت: «کمیسیون برای برگزاری انتخابات به ۲۵۰ هزار کارمند نیاز دارد و تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر درخواست داده‌اند. حقوق این کارمندان بین ۱۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار دینار خواهد بود.»

او افزود: «در روز انتخابات بیش از ۸ هزار مرکز و ۳۹ هزار ایستگاه رأی‌گیری برپا می‌شود. هر رأی‌دهنده اثر انگشت و تصویر بیومتریک خود را ثبت می‌کند تا از هک شدن دستگاه‌های رأی‌گیری جلوگیری شود. همچنین کل فرآیند رأی‌گیری به‌وسیله کابل و نه اینترنت منتقل خواهد شد.»

درباره تبلیغات زودهنگام نیز جومانه غلای گفت: «چند نامزد به دلیل تبلیغات پیش از موعد به پرداخت دو میلیون دینار جریمه محکوم شده‌اند. تاکنون نیز کمیسیون هیچ تاریخی برای آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی مشخص نکرده است. در صورتی که نامزدی از سوی نهادهای ذیربط با مشکلی مواجه نباشد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.»

