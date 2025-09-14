آغاز سال تحصیلی جدید در شمال و شرق سوریه

به گزارش کردپرس، مدارس شمال و شرق سوریه درهای خود را به روی دانش‌آموزان گشودند. امسال ۷۱۳ هزار و ۵۵۴ دانش‌آموز در ۳ هزار و ۶۴۷ مدرسه توسط ۳۵ هزار و ۵۱۳ معلم آموزش داده می‌شوند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اعلام هیئت آموزش و پرورش مدیریت خودگردان شمال و. شرق سوریه، شمار دانش‌آموزان امسال ۷۱۳ هزار و ۵۵۴ نفر است که در ۳ هزار و ۶۴۷ مدرسه توسط ۳۵ هزار و ۵۱۳ معلم آموزش خواهند دید. معلمان نیز پیش‌تر دوره‌های آموزشی و تربیتی را گذرانده‌اند.

ثبت‌نام دانش‌آموزان و آماده‌سازی فضای آموزشی از ۷ سپتامبر آغاز شده بود.

سیستم آموزش و پرورش منطقه، مواد درسی تازه‌ای را تدوین و ارائه کرده است. این متون آموزشی به سه زبان اصلی کردی، عربی و سریانی تدریس می‌شوند. محتوای جدید متناسب با ویژگی‌ها و شرایط هر منطقه طراحی شده و بر چندزبانی و هویت اجتماعی جوامع تأکید دارد.