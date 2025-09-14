آغاز سال تحصیلی جدید در شمال و شرق سوریه

به گزارش کردپرس، مدارس شمال و شرق سوریه درهای خود را به روی دانشآموزان گشودند. امسال ۷۱۳ هزار و ۵۵۴ دانشآموز در ۳ هزار و ۶۴۷ مدرسه توسط ۳۵ هزار و ۵۱۳ معلم آموزش داده میشوند.
ثبتنام دانشآموزان و آمادهسازی فضای آموزشی از ۷ سپتامبر آغاز شده بود.
سیستم آموزش و پرورش منطقه، مواد درسی تازهای را تدوین و ارائه کرده است. این متون آموزشی به سه زبان اصلی کردی، عربی و سریانی تدریس میشوند. محتوای جدید متناسب با ویژگیها و شرایط هر منطقه طراحی شده و بر چندزبانی و هویت اجتماعی جوامع تأکید دارد.
این اقدام نشان میدهد که نهادهای آموزشی در تلاشاند با تقویت جنبههای فرهنگی و زبانی، نظامی آموزشی فراگیر و متناسب با نیازهای جامعه ایجاد کنند.
