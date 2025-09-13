به گزارش کردپرس، دولت ترامپ احتمالاً بر رژیم احمد الشرع فشار خواهد آورد تا تهدیدی متوجه کردهای سوریه – که بخش بزرگی از ارتش دموکراتیک سوریه (SDF) طرفدار آمریکا در شمالشرق سوریه را تشکیل میدهند – نشود. الشرع همچنین شاید ناچار باشد برای مقابله با فشارهای ترکیه، بر حامی اصلیاش، ایالات متحده تکیه کند؛ چراکه آنکارا او را به هدف گرفتن کردهای سوریه تشویق میکند.
اما پرسش همچنان باقی است: آیا الشرع واقعاً در تلاش است همانطور که وعده داده، از «تمام اقلیتها» حمایت کند یا ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، با ترغیب ترامپ به دادن فرصت حکومت به الشرع، رئیسجمهور آمریکا را در تله انداخت؟ آیا رهبر جدید سوریه در مسیر پیوستن به اردوگاه غرب قرار دارد یا صرفاً «تروریستی با پوشش کت و شلوار» است؟
یکی از تحولات کمتر مورد توجه خاورمیانه، واکنش دیپلماتیک اسرائیل به حکومت جدید دمشق است. مذاکرات اخیر میان دیپلماتهای بلندپایه اسرائیل و سوریه در پاریس، به کاهش تنشها منجر شده است.
رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، موفق شد تعهدی از رژیم الشرع بگیرد مبنی بر اینکه نیروهای سوریه را به جنوب دمشق اعزام نکند. این توافق عمدتاً برای حفاظت از جامعه دروزی در استان سویدا طراحی شد؛ اقدامی همسو با وعده بنیامین نتانیاهو برای دفاع از دروزیها در برابر تکرار کشتارهای ماه ژوئیه که به دست شبهنظامیان وابسته به رژیم و قبایل بدوی صورت گرفت و حدود ۱۳۰۰ کشته برجای گذاشت.
همچنین دمشق پذیرفت دو استان قنیطره و درعا در مرز اسرائیل غیرنظامی شوند و هیچ سلاح سنگینی در آنها مستقر نشود. افزون بر این، دمشق نسبت به پیشروی اخیر اسرائیل در بخشی از جولان که از سال ۱۹۷۴ تحت نظارت نیروهای سازمان ملل بود، واکنشی نشان نداد. این منطقه اکنون توسط ارتش اسرائیل بهعنوان «منطقه حائل» کنترل میشود.
موقعیت شکننده حکومت الشرع
اقدامات اسرائیل تا حد زیادی ناشی از پایگاه قدرت شکننده حکومت تحت رهبری هیئت تحریر الشام (HTS) در دمشق است. الشرع – فرمانده سابق جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه – کنترل پایتخت و مناطق پیرامونی آن را در دست دارد، اما هنوز بخشهای زیادی از خاک سوریه عملاً بیرون از کنترل اوست.
او همچنین نفوذ محدودی بر هزاران جهادی خارجی دارد که از ترکیه، مصر، لبنان، اردن، تاجیکستان و جامعه اویغور چین به سوریه آمدند و در سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته نقش داشتند. تهدید بالقوه بزرگتر برای بقای HTS، ظهور مجدد داعش است که میکوشد جنگجویان خارجی ناراضی از ارتش ملی سوریه وابسته به الشرع را جذب کند.
حمایت آمریکا و تردیدها درباره آینده
گفتوگوهای اسرائیل با دمشق با تشویق ایالات متحده انجام شد. واشنگتن امیدوار است ضمن دستیابی به اهداف گستردهتر، از جمعیت کرد سوریه نیز محافظت کند. در این چارچوب، دولت ترامپ احتمالاً بر حکومت الشرع فشار خواهد آورد تا به کردها حمله نکند.
در عین حال، ترکیه – که بزرگترین حامی الشرع محسوب میشود – ممکن است او را به مقابله با کردها سوق دهد. این وضعیت، آزمونی جدی برای نقش آمریکا در مهار آنکارا خواهد بود.
اما پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا الشرع در مسیر همگرایی با غرب است یا همانطور که برخی بدبینان میگویند، «تروریستی است در لباس رسمی»؟
نویسنده: لارنس ای. فرانکلین
افسر پیشین در وزارت دفاع دولت رامسفلد، و سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ذخیره ایالات متحده.
منبع: انستیتو گیت استون
