تذکر جدی دادستانی به شهرداری ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، امروز پنجشنبه از محلهای تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی بازدید کرد.
این اقدام در پی هشدارهای پیشین دادستانی مرکز استان به شهرداری، مدیران مربوطه و رانندگان خودروهای حمل نخاله صورت گرفت.
عبدالوهاب بخشنده با تأکید بر اینکه «حریم شهر جایگاه نخاله و زباله نیست»، تصریح کرد: هرگونه جرم و ترک فعل مسئولین مربوطه در این حوزه با برخورد قضایی و قانونی مواجه خواهد شد.
گفتنی است؛ در جریان این بازدید، دستورات لازم برای مدیریت صحیح نخالههای ساختمانی و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز آنها صادر شد و تأکید شد که خودروهای حمل نخاله در حریم شهری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
