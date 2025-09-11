تذکر جدی دادستانی به شهرداری ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، امروز پنجشنبه از محل‌های تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی بازدید کرد.

این اقدام در پی هشدارهای پیشین دادستانی مرکز استان به شهرداری، مدیران مربوطه و رانندگان خودروهای حمل نخاله صورت گرفت.

عبدالوهاب بخشنده با تأکید بر اینکه «حریم شهر جایگاه نخاله و زباله نیست»، تصریح کرد: هرگونه جرم و ترک فعل مسئولین مربوطه در این حوزه با برخورد قضایی و قانونی مواجه خواهد شد.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، دستورات لازم برای مدیریت صحیح نخاله‌های ساختمانی و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز آن‌ها صادر شد و تأکید شد که خودروهای حمل نخاله در حریم شهری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.