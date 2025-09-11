۵۵۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح این خبر، گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز درکردستان با محوریت پلیس امنیت اقتصادی استان به مرحله اجراء درآمد.

وی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی کردستان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی منسجم ۷ انبار دیوی قاچاق را درشهرستان های استان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کردستان افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری انتظامی شهرستان ها و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در بازرسی از محل های دپوی کالای قاچاق ۵۰ هزار قطعه لوازم یدکی خودرو، یک هزارو ۷۳۰ دستگاه لوازم خانگی و ۱۰ میلیون ۸۰۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

سردار الهی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله های قاچاق کشف شده را ۵۵۲ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این راستا ۶ نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

وی یادآور شد: پلیس با مخلان اقتصادی که امنیت و آرامش مردم در فضای حقیقی و مجازی مختل کنند برابر قانون قاطعانه برخورد می کند.