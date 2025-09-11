۱۰ پرسش مهم درباره پایان مأموریت آمریکا در عراق و تأثیر آن بر اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، با نزدیک شدن به پایان مأموریت عملیات عزم راسخ (Operation Inherent Resolve – OIR) به رهبری آمریکا در عراق در سپتامبر ۲۰۲۵، روابط بغداد و واشنگتن وارد مرحلهای تازه میشود. این تغییر نهتنها بر آینده امنیت عراق اثرگذار است، بلکه پیامدهای مهمی برای اقلیم کردستان و توازن قدرت در منطقه خواهد داشت. کارشناسان اندیشکده «شورای آتلانتیک» به ۱۰ پرسش کلیدی درباره این تحول پاسخ دادهاند:
۱. آینده همکاری امنیتی آمریکا و عراق چه خواهد شد؟
با پایان OIR، همکاریها به یک چارچوب امنیتی دوجانبه منتقل میشود. این روند فرصتی برای تعمیق روابط در حوزههایی چون تبادل اطلاعات، آموزش، مقابله با تروریسم و اصلاح بخش امنیتی عراق است. (عمر النیداوی / آلینا رومانوسکی)
۲. چه تغییری در روابط کلی آمریکا و عراق رخ میدهد؟
پایان OIR به معنای بازگشت بخشی از حاکمیت عراق و پایان حضور نظامی مستقیم آمریکا در این کشور است. این موضوع میتواند راه را برای گسترش همکاریهای اقتصادی و سیاسی باز کند، بهویژه در بخش انرژی. (عباس کاظم / ویکتوریا جی. تیلور)
۳. میراث حضور نظامی آمریکا در عراق چیست؟
نتایج حضور آمریکا متناقض است: سقوط دیکتاتوری صدام، شکست داعش و تقویت اقلیم کردستان از یکسو؛ اما بیثباتی، خشونت فرقهای و نفوذ گسترده ایران از سوی دیگر. (یروان سعید / آلینا رومانوسکی)
۴. آیا این یک خروج است یا یک انتقال؟
بستگی به جزئیات دارد. در صورت باقی ماندن برخی نیروها در چارچوب همکاری دوجانبه، این روند بیشتر به «انتقال» شباهت دارد. اما خروج کامل میتواند نفوذ آمریکا را در عراق کاهش دهد. (ویکتوریا جی. تیلور)
۵. پیامدها برای امنیت آمریکا در برابر افراطگرایی چیست؟
پایان OIR ممکن است نفوذ ایران در عراق را افزایش دهد و زمینه بازگشت داعش را در صورت بروز نارضایتیهای جدید سنیها فراهم کند. (آنتونی فاف / عمر النیداوی)
۶. تأثیر آن بر منافع آمریکا در سوریه چیست؟
پایان مأموریت در عراق میتواند عملیات ضد داعش در سوریه را تضعیف کند، چرا که عراق پایگاه اصلی لجستیکی آمریکا در این کشور بوده است. این امر همچنین نفوذ ایران و روسیه را تقویت میکند. (ابراهیم العسیل / ویکتوریا جی. تیلور / آلینا رومانوسکی)
۷. آمریکا چگونه میتواند نفوذ خود را حفظ کند؟
با تقویت همکاری امنیتی و حمایت از اصلاحات عراق، واشنگتن میتواند همچنان بر تصمیمگیریهای بغداد اثر بگذارد. در غیر این صورت، سرمایهگذاریهای اقتصادی آمریکا نیز آسیب خواهد دید. (آلینا رومانوسکی)
۸. موضع اهلسنت نسبت به خروج آمریکا چیست؟
سنیها که در دورههای مختلف برای مهار افراطگرایی با آمریکا همکاری کرده بودند، اکنون نگاه عملگرایانهتری دارند. آنها نگراناند که در نبود تضمینهای امنیتی بار دیگر قربانی بحرانهای آینده شوند. (عمر النیداوی)
۹. رهبران شیعه عراق چگونه به این موضوع نگاه میکنند؟
بخش مهمی از نخبگان شیعه خروج نیروهای آمریکا را در راستای منافع ایران میبینند. اما همزمان از تکیه بیشازحد بر خارج هراس دارند و به دنبال موازنهاند. (عقیل عباس)
۱۰. پیامدها برای اقلیم کردستان چیست؟
برای کردها، حضور نظامی آمریکا همیشه تضمینی برای خودمختاری و امنیت بوده است. خروج کامل پس از ۲۰۲۶ میتواند موازنه قدرت را به نفع بغداد تغییر دهد و فشارها بر اقلیم افزایش یابد. سرنوشت روابط اربیل–بغداد به نحوه رفتار دولت مرکزی پس از این خروج بستگی خواهد داشت. (یروان سعید)
.
نظر شما