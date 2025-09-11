تأکید بر توانمندسازی و خدمات نوین به دانشجویان/ شروع طرح های جدید در دانشگاه کردستان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر علوم در این مراسم با بیان اینکه دانشجویان مهمترین سرمایه انسانی و آیندهسازان کشور هستند، گفت: توجه ویژه به چالشهای آموزشی، رفاهی و معیشتی دانشجویان باید در دستور کار قرار گیرد. وی دوران دانشگاه را فرصت طلایی برای ارتقای مهارتهای شغلی و اجتماعی دانست و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجتماعی و ارائه راهکارهای خلاقانه برای بهبود خدمات دانشجویی ضروری است.
دکتر احمدرضا خضری همچنین با اشاره به تهدیدهای منطقهای و فشارهای بینالمللی علیه کشور، تأکید کرد: دانشگاهها و دانشمندان ایرانی در کنار شهدا و مدافعان وطن، نقش بیبدیلی در صیانت از امنیت ملی ایفا میکنند.
در ادامه این نشست، دکتر حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، بر استفاده از ظرفیت شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشجویان برای ارائه خدمات رفاهی بهتر و نیز افزایش تعداد مشاوران و ارتقای خدمات مشاورهای در دانشگاهها تأکید کرد.
همچنین با حضور معاونان وزارت علوم و استاندار کردستان، دو طرح عمرانی در دانشگاه کردستان آغاز شد: ساخت خوابگاه متأهلی و انتقال آب از رودخانه قشلاق به دانشگاه. این طرح با هدف توسعه ۳۰ هکتار فضای سبز و رفاه حال دانشجویان اجرا می شود.
سرویس کردستان- در هفتادوهشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای کشور، مسئولان وزارت علوم بر ضرورت مهارتآموزی و توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار، استفاده از هوش مصنوعی و کلاندادهها در پایش وضعیت دانشجویان، و نیز تقویت خدمات رفاهی و مشاورهای در دانشگاهها تأکید کردند.
