تأکید بر توانمندسازی و خدمات نوین به دانشجویان/ شروع طرح های جدید در دانشگاه کردستان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر علوم در این مراسم با بیان اینکه دانشجویان مهم‌ترین سرمایه انسانی و آینده‌سازان کشور هستند، گفت: توجه ویژه به چالش‌های آموزشی، رفاهی و معیشتی دانشجویان باید در دستور کار قرار گیرد. وی دوران دانشگاه را فرصت طلایی برای ارتقای مهارت‌های شغلی و اجتماعی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی و ارائه راهکارهای خلاقانه برای بهبود خدمات دانشجویی ضروری است.

دکتر احمدرضا خضری همچنین با اشاره به تهدیدهای منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی علیه کشور، تأکید کرد: دانشگاه‌ها و دانشمندان ایرانی در کنار شهدا و مدافعان وطن، نقش بی‌بدیلی در صیانت از امنیت ملی ایفا می‌کنند.



در ادامه این نشست، دکتر حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، بر استفاده از ظرفیت شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشجویان برای ارائه خدمات رفاهی بهتر و نیز افزایش تعداد مشاوران و ارتقای خدمات مشاوره‌ای در دانشگاه‌ها تأکید کرد.



همچنین با حضور معاونان وزارت علوم و استاندار کردستان، دو طرح عمرانی در دانشگاه کردستان آغاز شد: ساخت خوابگاه متأهلی و انتقال آب از رودخانه قشلاق به دانشگاه. این طرح با هدف توسعه ۳۰ هکتار فضای سبز و رفاه حال دانشجویان اجرا می شود.