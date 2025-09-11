۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۲

پیمان سپاری ٦ کیلومتر از محور سه راهی دارلک تا ترشکان مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۶ کیلومتر دیگر از محور سه‌راهی دارلک تا ترشکان در راستای توسعه محورهای مواصلاتی استان طی روزهای آینده پیمان سپاری می‌شود.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید از عملیات اجرایی محور سه راهی دارلک تا ترشکان اظهار کرد: در حال حاضر قطعه ۲ محور سه راهی دارلک تا ترشکان بیش از ۸۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد و این قطعه حدود ۵ کیلومتر بوده و برای اجرای آن بیش از ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: عملیات راهسازی و آسفالت در قطعه ۲ محور سه‌راهی دارلک تا ترشکان باید با سرعت اجرایی شود تا روند توسعه این محور بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کل محور سه راهی دارلک تا ترشکان ۱۱.۵ کیلومتر است که توسعه آن با جدیت دنبال می‌شود و برای اجرای عملیات راهسازی در قطعه جدید محور سه‌راهی دارلک تا ترشکان بیش از  ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

او بیان کرد: این محور نقش مهمی در کاهش تصادفات و بهبود مسیر ترانزیتی مرکز استان دارد، و تامین اعتبار،  تسریع آزادسازی مسیر و ایجاد زیرساخت‌های لازم مورد تأکید قرار دارد.

کد خبر 2788547

