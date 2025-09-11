مرگ پدر و پسر ارومیه ای در سد سیلوانا

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد:عصر روز گذشته گزارش مبنی بر غرق شدن ۲ نفر از یک خانواده در سد سیلوانای ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، با تجهیزات سیلاب جهت پشتیبانی از آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سیلوانا پس از ۳ ساعت جست و جو در آب ،موفق به یافتن پیکر پدر و پسر جانباخته شدند ‌و پس از انتقال به بیرون از آب تحویل مراجع ذیصلاح دادند.

گفته می شود؛ مادر خانواده نیز در آستانه غرق شدن توسط مردم محلی از این حادثه تلخ نجات یافته است.