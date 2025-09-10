به گزارش کرد پرس، صالحی امیری در حکمی پویا طالبنیا را به عنوان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان منصوب کرد.
وزیر میراثفرهنگی در این حکم با اشاره به توانمندیها و تجربیات طالبنیا، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای همهجانبه برای توسعه گردشگری کردستان تأکید کرد.
حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی و احیای بناهای تاریخی، فرهنگسازی عمومی در حوزه میراثفرهنگی، بهکارگیری روشهای نوین مدیریتی، تلاش در جهت تسریع روند ثبت جهانی آثار ملی، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در هر سه حوزه، آسیبشناسی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیند، تقویت دیپلماسی فرهنگی با هدف خنثیسازی پروژه ایرانهراسی و تعامل مؤثر با نخبگان، فعالان، گروههای مرجع، انجمنها و تشکلهای حرفهای، سازمانهای مردمنهاد و رسانهها از دیگر تأکیدات وزیر میراثفرهنگی در حکم ابلاغی به مدیرکل میراثفرهنگی کردستان است.
طالبنیا دارای مدرک دکترای باستانشناسی است و سابقه مدیریت پروژه ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، مدیریت پایگاه ملی تاقبستان و تألیف کتابها و مقالات متعدد در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری را در کارنامه خود دارد.
