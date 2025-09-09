جراحی پارگی آئورت با موفقیت در سنندج انجام شد

به گزارش کرد پرس، رئیس بیمارستان توحید سنندج، گفت: تیم جراحی قلب بیمارستان توحید سنندج، با انجام یک عمل اورژانسی پیچیده هفت ساعته، جان یک جوان ۲۶ ساله مبتلا به دایسکشن (پارگی) حاد شریان آئورت صعودی و نارسایی شدید دریچه آئورت را نجات دادند.

دکتر خالد فتحی زاده افزود: یک بیمار جوان ۲۶ ساله که دچار دایسکشن آئورت نوع A شده بود، به صورت اورژانسی از بیمارستان کوثر سنندج به مرکز جراحی قلب شهید بروجردی بیمارستان توحید منتقل شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این جراحی حساس به سرپرستی دکتر شیبت زاده، فوق تخصص جراحی قلب انجام شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.

رئیس بیمارستان توحید سنندج اظهار کرد: دایسکشن آئورت یکی از خطرناک ترین اورژانس های قلبی عروقی محسوب می شود و مداخله به موقع پزشکی، تنها راه نجات جان بیماران است.