۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵

جراحی پارگی آئورت با موفقیت در سنندج انجام شد

جراحی پارگی آئورت با موفقیت در سنندج انجام شد

سرویس کردستان - جوان ۲۶ ساله کردستانی که دچار پارگی دریچه آئورت شده بود، با انجام یک جراحی موفقیت آمیز در بیمارستان توحید سنندج، از مرگ نجات یافت.

به گزارش کرد پرس، رئیس بیمارستان توحید سنندج، گفت: تیم جراحی قلب بیمارستان توحید سنندج، با انجام یک عمل اورژانسی پیچیده هفت ساعته، جان یک جوان ۲۶ ساله مبتلا به دایسکشن (پارگی) حاد شریان آئورت صعودی و نارسایی شدید دریچه آئورت را نجات دادند.

دکتر خالد فتحی زاده افزود: یک بیمار جوان ۲۶ ساله که دچار دایسکشن آئورت نوع A شده بود، به صورت اورژانسی از بیمارستان کوثر سنندج به مرکز جراحی قلب شهید بروجردی بیمارستان توحید منتقل شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این جراحی حساس به سرپرستی دکتر شیبت زاده، فوق تخصص جراحی قلب انجام شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.

رئیس بیمارستان توحید سنندج اظهار کرد: دایسکشن آئورت یکی از خطرناک ترین اورژانس های قلبی عروقی محسوب می شود و مداخله به موقع پزشکی، تنها راه نجات جان بیماران است.

کد خبر 2788495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha