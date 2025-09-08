٤٤ هزار نفر از امسال از تخت سلیمان تکاب دیدن کردند

به‌گزارش کردپرس، افراسیاب گراوند اظهار کرد: در پنج ماهه امسال ۴۴ هزار و ۵۰۰ گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کرده‌اند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: مجموعه تخت سلیمان نگین فیروزه‌ای تاریخی و گردشگری شمال غرب ایران بوده و دارای آثار تاریخی منحصر به فردی از هزاره اول قبل از میلاد تا قرون میانی و متاخر اسلامی است.

او گفت: مجموعه تخت سلیمان شامل آثار تاریخی تخت سلیمان(آتشکده آذر گشنسب،معبد آناهیتا، تالار ستون دار،ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری ایلخانیان)، زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله است.

مجموعه تخت سلیمان در فاصله ی ۴۰ کیلومتری شمال شرق تکاب واقع شده و در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است.