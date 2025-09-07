معرفی بهترین فروشگاه لوازم آشپزخانه در بازار صالح آباد تهران

اگر دنبال یک تجربه خرید کامل و مطمئن هستید، خرید لوازم آشپزخانه از بازار صالح آباد تهران بهترین گزینه است. این بازار با تنوع بالای ابزار آشپزی، ظروف پخت و پز و لوازم جانبی، قیمت های رقابتی و امکان خرید عمده و خرده، همه نیازهای شما را برای تجهیز آشپزخانه برآورده میکند. حضور مستقیم تولید کنندگان و عرضه کنندگان معتبر باعث شده خرید در بازار لوازم آشپزخانه صالح آباد تهران هم اقتصادی و هم با کیفیت باشد. در این مطلب لیست 12 بهترین فروشگاه های لوازم آشپزخانه را به همراه آدرس و اطلاعات کامل معرفی خواهیم کرد.
|
نام فروشگاه
|
آدرس
|
شماره تماس
|
فروشگاه ملوریا گلدن
|
تهران، اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد غربی، خیابان کلهر، خیابان رحیمی خرسندی، پلاک ۶۳ (۲۶ سابق)
|
۰۲۱۵۵۱۰۱۷۶۲ – ۰۲۱۵۵۵۱۵۹۷۸
|
فروشگاه سام پلاست
|
تهران، صالح آباد غربی، خیابان کلهر، روبروی حسینه سقرجوقیها، پلاک ۵۶
|
۰۲۱۵۵۰۰۰۲۰۳ – ۰۹۱۲۸۷۰۸۹۴۸
|
فروشگاه دیلک شاپینگ
|
بازار صالح آباد، خیابان صاحب الزمان، ۲۰ متری طالقانی، پلاک ۵۳
|
۰۹۱۹۷۷۸۸۵۷۱
|
فروشگاه تولیدی و بازرگانی توت
|
تهران، صالح آباد غربی، خیابان صاحب الزمان، خیابان طالقانی، پلاک ۱۶
|
۰۲۱۹۰۰۰۳۰۱۳
|
فروشگاه پارس پلاست
|
تهران، بازار صالح آباد، خیابان عابدی، کوچه دوم، پلاک ۱۱
|
۰۲۱۵۵۰۰۰۵۰۷
|
فروشگاه برلیان
|
تهران، بازار صالح آباد، شهرک رسالت، خیابان ابوالفضل آرایشی، جنب مسجد صاحب الزمان، پلاک ۵۸
|
۰۲۱۵۵۱۳۸۸۱
|
فروشگاه پارامیس
|
تهران، صالح آباد غربی، خیابان مدرسه، پلاک ۱۱
|
۰۲۱۵۵۵۱۴۷۱۲
|
فروشگاه دلونا هوم
|
تهران، صالح آباد غربی، خیابان صاحبالزمان، جنب پمپ بنزین
|
۰۹۱۲۴۰۲۳۶۶۸
|
فروشگاه هانی هوم
|
تهران، بازار صالح آباد، خیابان کلهر، انبار داوری
|
۰۹۳۰۵۷۴۱۲۸۹
|
فروشگاه آوانگارد
|
بازار صالح آباد، خیابان رحیمی خرسند، نبش کوچه صالح آبادی، پلاک ۴۶
|
۰۹۱۹۳۶۳۸۸۰۲
|
فروشگاه آرگو
|
بازار صالح آباد، خیابان اصغر معصومی، پلاک ۳
|
۰۹۳۳۷۷۰۱۱۲۰
فروشگاه ملوریا گلدن در بازار صالح آباد
فروشگاه لوازم آشپزخانه ملوریاگلدن به عنوان مرجع تخصصی خرید انواع لوازم آشپزخانه در تهران، سال هاست که با عرضه محصولات باکیفیت توانسته جایگاه معتبری در بازار ایران کسب کند.
این فروشگاه مجموعه متنوعی از ملزومات آشپزی و پذیرایی از وسایل سادهی پخت و پز تا تجهیزات حرفهای آشپزخانه را به طور مستقیم و بدون واسطه در اختیار مشتریان قرار میدهد و بدین ترتیب کالاها را با قیمت بسیار مناسب عرضه میکند.
فروشگاه بزرگ ملوریا گلدن هم اکنون به صورت حضوری در بازار صالح آباد تهران فعال است و هم زمان با راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود، امکان خرید آنلاین و ارسال به سراسر کشور را نیز فراهم کرده است. درضمن فروشگاه داران سراسر کشور جهت خرید عمده لوازم آشپزخانه میتوانند با این مجموعه ی بزرگ در ارتباط باشند و با قیمت های مناسبی تنوع فروشگاه خود را نیز افزایش دهند.
آدرس : تهران، اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد غربی، خیابان کلهر، خیابان رحیمی خرسندی، پلاک ۶۳ ( ۲۶ سابق )
تلفن های تماس : ۰۲۱۵۵۱۰۱۷۶۲ ۰۲۱۵۵۵۱۵۹۷۸
اینستاگرام : @meloriagolden
وب سایت : meloriagolden.com
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعدازظهر و پنج شنبه ها تا ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر
فروشگاه سام پلاست
فروشگاه سام پلاست یکی از مراکز معتبر و شناخته شده در زمینه تولید و پخش لوازم پلاستیکی خانگی است که طی سالها توانسته اعتماد مشتریان زیادی را جلب کند. این مجموعه با ارائه محصولات متنوع و کاربردی مانند ظروف آشپزخانه، لوازم دکوری، نظمدهندههای خانگی، سبد لباس، لگن، آبکش، کلمن و انواع ظروف پذیرایی، پاسخگوی نیاز خانوادهها و فروشندگان عمده است.
آدرس : تهران، صالح آباد غربی، خیابان کلهر روبروی، حسینه سقرجوقی ها، پلاک ۵۶
اینستاگرام : @samplast1
تلفن های تماس : 02155000203 09128708948
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر
فروشگاه دیلک شاپینگ
فروشگاه دیلک شاپینگ یکی از عرضهکنندگان فعال لوازم خانگی و آشپزخانه در اینستاگرام است که با تنوع بالای محصولات و ارائه خدمات بهصورت عمده و خرده، توانسته جایگاه خوبی میان خریداران پیدا کند. این مجموعه تمرکز اصلی خود را بر روی لوازم دکوری و مصرفی آشپزخانه قرار داده و با ارائه کالاهای کاربردی و مقرون به صرفه، انتخابی مناسب برای خانهداران و فروشگاه های کوچک محسوب میشود.
آدرس : بازار صالح آباد، خ صاحب الزمان، ۲۰متری طالقانی، پلاک۵۳
اینستاگرام : @dilek_shoping
تلفن های تماس : 09197788571
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر
تولیدی و بازرگانی توت
تولیدی و بازرگانی توت یکی از مراکز شناخته شده تولید و عرضه لوازم چوبی آشپزخانه در ایران است. این برند با ارائه مستقیم محصولات از درب کارخانه و بدون واسطه، امکان خرید عمده با قیمتهای رقابتی را فراهم میآورد، که بهویژه برای فروشگاهها، رستورانها و مشتریان حرفهای ارزشمند است.
آدرس : تهران: صالح آباد غربی، خیایان صاحب الزمان، خیابان طالقانی، پلاک ۱۶
اینستاگرام : @tootcoir
تلفن های تماس : 02190003013
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر
خرده ریز خانه و آشپزخانه آوانگارد
آوانگارد در زمینه خردهریز خانه و آشپزخانه فعالیت میکند و با ارائه مجموعهای متنوع از وسایل کوچک اما ضروری، جایگاه ویژهای میان فروشندگان و خریداران عمده دارد. این مجموعه تلاش کرده تا در کنار قیمت مناسب، محصولات کاربردی و خوشکیفیتی عرضه کند که هم در کار روزمره آشپزخانه بهکار میآیند و هم به زیبایی و نظم خانه کمک میکنند. تنوع بالا و تأمین مستقیم اجناس، آوانگارد را به مرجعی قابل اعتماد برای خردهریزهای پرمصرف این حوزه تبدیل کرده است.
آدرس : بازار صالح آباد، خیابان رحیمی خرسند، نبش کوچه ی صالح آبادی، پلاک ۴۶
تلفن : 09193638802
اینستاگرام : @_avangardshop_
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
پخش لوازم اشپزخانه آرگو
پخش لوازم اشپزخانه آرگو یکی از فعالان حوزه لوازم خانه و آشپزخانه در صالحآباد است که با عرضه مجموعهای متنوع از اجناس کاربردی و شیک، توانسته نیاز خریداران عمده و فروشگاهداران را بهخوبی پوشش دهد. این مجموعه با تأکید بر ارائه کالاهای بهروز و کارآمد، تجربه خریدی مطمئن و مقرونبهصرفه را فراهم کرده و جایگاهی قابل اعتماد در میان تامینکنندگان این حوزه به دست آورده است.
آدرس : بازار صالح آباد، خیابان اصغر معصومی، پلاک 3
تلفن : 09337701120
اینستاگرام : @argoshoop
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
فروشگاه پارس پلاست
یکی از فعالان معتبر در حوزه پخش عمده پلاستیک و لوازم آشپزخانه لوکس و حراجی است. این مجموعه با عرضه گسترده محصولات ایرانی و چینی، توانسته نیاز طیف وسیعی از فروشگاهها، عمدهفروشان و خریداران خانگی را پوشش دهد.در پارس پلاست میتوانید تنوع بالایی از کالاهای پرمصرف آشپزخانه مانند ظروف پذیرایی، لوازم سازماندهی، ظروف پلاستیکی روزمره، ابزار آشپزی و وسایل تزئینی را مشاهده کنید. کیفیت مناسب همراه با قیمتهای رقابتی از ویژگیهای اصلی این فروشگاه است که آن را به گزینهای محبوب در میان فعالان بازار صالحآباد و سایر نقاط کشور تبدیل کرده است.
آدرس : تهران بازار صالح آباد،خیابان عابدی، کوچه دوم، پلاک ۱۱
تلفن : 02155000507
اینستاگرام : @parseplast1400
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر
فروشگاه برلیان
فروشگاه برلیان در قلب بازار صالحآباد تهران یکی از معتبرترین مراکز پخش عمده لوازم آشپزخانه محسوب میشود. این فروشگاه، با تنوعی گسترده از کالاهای ایرانی و خارجی، بستهای کامل از وسایل کاربردی و دکوراتیو را در اختیار خریداران عمده قرار میدهد.محصولات برلیان شامل انواع جاقاشقی، ستهای چوبی زیبا، سرویسهای پذیرایی، روغنریز، پارچ، پیاله، فلاسک، فرنچپرس، تراول ماگ، بانکههای سرامیکی با درب بامبو و لوازم سرو غذا است. کیفیت مطلوب و جذابیت طراحی این کالاها، آنها را به انتخابی مطمئن برای فروشگاههای کوچک و بزرگ و تجار تبدیل کرده است.
آدرس : تهران بازار صالح آباد،شهرک رسالت، خیابان ابوالفضل آرایشی، جنب مسجد صاحب الزمان، پ58
تلفن : 0215513881
اینستاگرام : @brelianshop_
پخش کادویی و دکوری پارامیس
پخش کادویی و دکوری پارامیس یکی از مجموعههای فعال و شناختهشده در حوزه عرضه عمده لوازم دکوری و کادویی در بازار صالحآباد است که با ارائه محصولات متنوع و بهروز، توانسته جایگاه ویژهای میان فروشگاهداران و خریداران عمده پیدا کند. پارامیس تمرکز خود را بر روی اجناس دکوری شیک، هدایای خاص و لوازم تزئینی خانه گذاشته و همواره تلاش میکند ترکیبی از کیفیت، زیبایی و قیمت مناسب را در اختیار مشتریان قرار دهد. تنوع کالاها و ارائه مستقیم بدون واسطه، این مجموعه را به انتخابی مطمئن برای افرادی تبدیل کرده که به دنبال خرید اجناس خاص برای فروشگاه یا هدیه دادن هستند.
آدرس : تهران صالح آباد غربی خیابان مدرسه پلاک ۱۱
تلفن : 02155514712
اینستاگرام : @gallery_paramise
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
بورس لوازم آشپزخانه صالح اباد دلونا هوم
دلونا هوم به عنوان یکی از مراکز معتبر بورس لوازم آشپزخانه در صالح آباد فعالیت میکند و با عرضه مجموعهای گسترده از وسایل کاربردی و لوکس آشپزخانه، نیاز فروشگاهداران و خریداران عمده را به خوبی پاسخ میدهد. این مجموعه با ارائه محصولات متنوع، از ظروف سرو و پذیرایی تا ابزارهای روزمره آشپزی، تلاش دارد ترکیبی از کارایی و زیبایی را در اختیار مشتریان قرار دهد. خرید مستقیم از دلونا هوم به معنای دسترسی به کالاهایی بهروز، با کیفیت و قیمت رقابتی است که آن را به گزینهای قابل اعتماد برای فعالان بازار لوازم آشپزخانه تبدیل کرده است.
آدرس : تهران صالح آباد غربی، خیابان صاحب زمان جنب پمپ بنزین
تلفن : 09124023668
اینستاگرام : @deluna_homee
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
پخش لوازم خانه و آشپزخانه هانی هوم
هانی هوم از مجموعههای فعال در عرصه پخش لوازم خانه و آشپزخانه در صالحآباد است که با ارائه اجناس متنوع و کارآمد، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. این مجموعه با عرضه مستقیم محصولات و بهروزرسانی مداوم کالاها، تلاش میکند نیاز فروشگاهداران و خریداران عمده را به بهترین شکل پوشش دهد. ترکیب قیمت مناسب، طراحی متنوع و دسترسی آسان، هانی هوم را به انتخابی قابل اعتماد برای فعالان این حوزه تبدیل کرده است.
آدرس : تهران، بازار صالح آباد، خیابان کلهر، انبار داوری
تلفن : 09305741289
اینستاگرام : @honeyhome_central
شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
عمده فروشی لوازم اشپزخانه بازار صالح آباد تهران
اگر بهدنبال یک تجربه خرید مطمئن و جامع هستید، بازار صالحآباد تهران بهترین مقصد برای تهیه لوازم آشپزخانه محسوب میشود. در این بازار، تنوع بالایی از ابزار آشپزی، ظروف پختوپز، لوازم جانبی و حتی اجناس لوکس و دکوری ارائه میشود که با قیمتهای رقابتی و شرایط خرید عمده و خرده، پاسخگوی هر نوع نیاز خواهد بود. حضور مستقیم تولیدکنندگان و عرضهکنندگان معتبر باعث شده خرید از صالحآباد علاوه بر صرفه اقتصادی، تضمینکننده کیفیت اجناس نیز باشد. در ادامه این مطلب، لیست ۱۳ مورد از بهترین فروشگاههای لوازم آشپزخانه این بازار به همراه آدرس و اطلاعات کامل معرفی شدهاند تا انتخابی سادهتر و آگاهانه داشته باشید.
