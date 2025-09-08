پس از سقوط رژیم اسد، ۱۱ هزار نفر کشته شدند

به گزارش کردپرس، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که چند ماه خونین پس از فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه سپری شده و در این مدت، هزاران جنایت در سراسر کشور رخ داده است. بر اساس این گزارش، طی نُه ماه گذشته دستکم ۱۰ هزار و ۶۷۲ نفر در نتیجه جنگ و درگیریهای داخلی کشته شدهاند.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است که از میان این قربانیان، ۳ هزار و ۲۰ نفر در میادین اعدام شدهاند. این نهاد تأکید کرده که پس از سقوط رژیم بشار اسد، همچنان جنایات گسترده و کشتارهای جمعی علیه گروههای مختلف سوری ادامه دارد، از جمله در مورد جامعه دروزیها که بر اثر حملات مکرر و پیدرپی صدها تن از آنان جان خود را از دست دادهاند.
